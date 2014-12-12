Μια ξεχωριστή συναυλία με άριες και ντουέτα από γνωστές και αγαπημένες όπερες των Verdi, Puccini, Ravel, Mascagni, Mozart κ.α. θα προσφέρει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο κοινό της Λάρισας στις 16 Νοεμβρίου. Η συναυλία είναι μία πρωτοβουλία τριών πολύ σημαντικών λυρικών καλλιτεχνών με διεθνή καριέρα που θα συμμετέχουν αφιλοκερδώς: Πρόκειται για τη σοπράνο Σοφία Μητρόπουλου (με διεθνείς εμφανίσεις σε παραγωγές από την Χιλή μέχρι την Ιαπωνία και σε σημαντικά θέατρα ανά τον κόσμο), τον βαρύτονο Armando Puklavec (επίσης με διεθνή καριέρα και εμφανίσεις από Καναδά μέχρι την Ιαπωνία) και τον πιανίστα Δημήτρη Νέπκα, από τους σημαντικότερους πιανίστες correpetitor της Ελλάδας. Οι τρεις τους θα ενώσουν τις δυνάμεις τους δυνάμεις τους για μια μαγική βραδιά στο Δημοτικό Ωδείο.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Β.Μ. kosmoslarissa.gr