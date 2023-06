Η παρέλαση αστέρων στο Φεστιβάλ Πηνειού 2023 συνεχίζεται για 3η ημέρα, με την Μαρίζα Ρίζου και το “Χωριό” της στη ΣΚΗΝΗ Α΄, με τον Sigmataf και τους Usurum για πιο εναλλακτικά ελληνικά ακούσματα στη ΣΚΗΝΗ Β΄και για όσους αγαπούν την παράδοση στη ΣΚΗΝΗ Γ΄ θα βρίσκεται η Παραδοσιακή Ορχήστρα από τη Λάρισα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις και οι αθλητικές δραστηριότητες, στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν όλοι, μικροί και μεγάλοι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΣΚΗΝΗ Α΄​

22:00 Μαρίζα Ρίζου

Με τον ενθουσιασμό της κυκλοφορίας του τέταρτου προσωπικού της άλμπουμ ‘’Το Χωριό’’ η Μαρίζα Ρίζου επιστρέφει με ανυπομονησία για τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις σε όλη

την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο.

Η ίδια μας λέει: «Πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε ο 4ος δίσκος μου με τίτλο ‘Το Χωριό’. Παρέα με ένα μέρος του χωριού -που είναι δηλαδή οι πολύτιμοι συνεργάτες μου-, ετοιμάζουμε ένα live που μιλά για τη διαδρομή που δυστυχώς δεν γίνεται να παραλείψει κανείς, εάν θέλει να φτάσει στην ευγνωμοσύνη και στην βαθιά εκτίμηση της ζωής και ‘’Του Χωριού’’ του.

Πιο κοντά από ποτέ, πιο μαζί και ήρεμα από ποτέ με μοναδικό στόχο να είμαστε όντως παρόντες και να το χαρούμε.

Να είναι οι καλοκαιρινές μας βραδιές σαν να έχουμε μαζευτεί σε ταράτσες και τα λέμε, συνδεόμαστε και γελάμε και κλαίμε και ζούμε. Και είναι όλα οκ και αποδεκτά.”

Μαζί της:

Μάρκος Χαϊδεμένος: Επιμέλεια ενορχηστρώσεων /Πιάνο /Hammond/ Roads

Παναγιώτης Κωστόπουλος: Τύμπανα

Γιώργος Μουχτάρης: Κοντραμπάσο / Synth Bass / Μελόντικα / Ρεκ

Άγγελος Αϊβάζης: Κιθάρα / Τζουράς

Σπύρος Νίκας: Σαξόφωνο / Κλαρινο

Γιώργος Ταμιωλάκης : Τσέλλο

Αγαπητός Καταξάκης & Ηλίας Καρούμπαλης: Επιμέλεια ήχου

Φίλιππος Τρέπας: Φωτισμοί

Παραγωγή: Menta Art Events



ΣΚΗΝΗ Β΄​

20:30 Sigmataf

Εναλλακτικός/πειραματικός και πολυσυλλεκτικός- ήχος. Spoken word μεγαλουργήματα βασισμένα σε ευρηματικότατους και φαρμακερούς στίχους και εξαιρετικές μουσικές, τις οποίες επιμελείται ο ίδιος, μαζί με τους μουσικούς του συντρόφους, Αλέκο Σώρρο και Χρήστο Μελαχροινό. To 2010 μας δίνει τον πρώτο του δίσκο "Ξύπνα. Ώρα για Ύπνο", ενώ δύο χρόνια αργότερα έρχεται το καταιγιστικό "Τι κάνει σε είσαι να ; εδώ".

Φτάνοντας στον Ιανουάριο του 2017, ο Sigmataf και οι συνεργάτες του μας δίνουν το 3-track EP "Metavasi 3". Και πρόσφατα (Απρίλιος 2023) το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Θηλυκός προς το Περιβάλλον».

Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει τις συναυλίες του Sigmataf είναι ο ρυθμός, η ένταση και η αμεσότητά του με το κοινό.

22:00 Usurum

Οι Usurum δημιουργήθηκαν το 2008 από μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αλίμου.

Από τότε έχουν κυκλοφορήσει 4 δίσκους (Usurum 2013, Το δίκαιο του πειρασμού 2018, Μη & Δεν 2019, Ασανσέρ 2021) και έχουν παίξει σε πολλές μουσικές σκηνές στην Αθήνα (Gazarte, Six Dogs, Σταυρός του Νότου, Six Dogs, Ίλιον Plus, Baumstrasse κ.α.) και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Γράφουν τραγούδια με ελληνικό στίχο επηρεασμένοι από τη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία, τους Έλληνες συνθέτες, την ξένη εναλλακτική σκηνή και την παράδοση.

Θα ακουστούν και νέα ακυκλοφόρητα κομμάτια τους. “σπασμένη καρδιά χαλασμένη κονσόλα​ στον πόνο πως μοιάζουμε οι άνθρωποι σ’ όλα“

ΣΚΗΝΗ Γ΄​

21:30 Παραδοσιακή Ορχήστρα (Β. Μπακαγιάννης, Τ. Σβάρνας, Α. Μαυραντζάς, Λ. Γάλλος)



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

ΙΕΚ Δήμητρα - Μαγική φωτογραφία | Disco Girl

Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας - Με χάντρες και με χρώματα στολίζω τον μποχτσά μου

Λέσχες Πολιτισμού - Φανταστικά καλοκαιρινά φαναράκια​

ΚΔΑΠ Δήμου Λαρισαίων - Παιχνίδια με χρώματα και μουσικές

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας - Έκθεση | Δημιουργία μικρών τρισδιάστατων αντικειμένων υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας των έργων της Νέλλας Γκόλαντα | Σχέση Πηνειού και κατοίκων: Γιατί υπάρχει απόσταση μεταξύ μας;

Teach me how to Greek - Το πρώτο σκαλί του Καβάφη

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center - Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού των φανταστικών λέξεων!

Play Education - Eco Project “Αν ρωτούσες ένα δέντρο…” | Δράση “Φτιάχνω το σπίτι μας ξανά”

ΚΔΑΠ Κιβωτός της Σοφίας - Facepainting | Ζωγραφίζω το μπλουζάκι μου |

Παίζω σκάκι | Φυτεύω

Εστία Λαογραφίας και Τέχνης Δρώμενον - Κατασκευάζουμε και διακοσμούμε την παραδοσιακή μας ποδιά | Πηλό-παίζω!

ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση - Χοροί μοντέρνοι και παραδοσιακοί | Facepainting |

Βιωματική εμπειρία αναπηρίας “Μπαίνω για λίγο στη θέση σου”

Πολιτιστικός Σύλλογος "Η Ανατολική Ρωμυλία" Ν. Λάρισας - Θεατρικό παιχνίδι | Χορεύουμε στο ποτάμι

Σύλλογος Φίλων Λαϊκής Παράδοσης Λάρισας - Έκθεση παραδοσιακών φορεσιών | Διάλεξε την κούκλα σου για να μάθεις το χορό της | Εκμάθηση παραδοσιακών και λαϊκών χορών

ΚΔΑΠΑμεΑ Στήριξη - Συνεργάζομαι και λειτουργώ σαν ομάδα Εξάντας ΚοινΣΕπ - Παιχνίδια βιωματικής μάθησης και δραστηριότητες δημιουργικής γραφής | Ρομποτικές κατασκευές: "Πώς η τεχνολογία βοηθάει στην ένταξη και την συμπερίληψη" | Τρισδιάστατες εκτυπώσεις με 3D εκτυπωτή | Δραστηριότητα για την αυτοεκτίμηση των παιδιών στα social media

Λέσχη Στατικού Μοντελισμού - Make and Take

Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης - Η βεντάλια των συναισθημάτων ΚΔΑΠ ΜΕΑγάπη - Άθλος και κίνηση

Κοινωνικό ΕΚΑΒ - Παιχνίδια από τον τόπο μου

ΚΕΑΝ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - Η σκεπή του κόσμου

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας - Δράσεις “ Κι εγώ μπορώ”

Νεανική Αρωγή-Αγκαλιάζουμε το Παιδί - Παιδικές δραστηριότητες

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης-Πρόγραμμα HELIOS - “Κούκλα από τον τόπο σου” Εργαστήρι κατασκευής κούκλας | Κουκλοθεατρική παράσταση “Το Καράβι της Ειρήνης”

έναρξη μετά τις 19:00

Leroy Merlin - Eco Friendly DIY Κατασκευές

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μια φορά και έναν καιρό στην πόλη μου…​

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα - Κουκλοθεατρική παράσταση “Ένας Γάτος μια Φορά” | Κατασκευή κούκλας​

Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων - Μια κάρτα από το ποτάμι

Δημιουργική Πόρτα - Μια βουτιά στα χρώματα

Project Ιππόκαμπος - Σχεδιασμός Χαρακτήρων Χρησιμοποιώντας τα Βασικά Σχήματα

Art Gate - Το στέκι των εφήβων | Τουρνουά Tichu | Facepainting | Παιχνίδια Ομάδα Έκφραση - Μικροί περίπατοι στον Πηνειό με τον κύριο Ρουσσώ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ​

έναρξη μετά τις 18:00

Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας - Γνωριμία με το Ταεκβοντό

Α.Σ. Taekwon-do ΛΕΩΝΙΔΑΣ - Γνωριμία με τη ρεαλιστική αυτοάμυνα του Taekwon-do I.T.F.​

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ - Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι​

Aerial Yoga-Dance by Elena - Aerial Dance-Net-Hoop-Hammock-Sling

έναρξη μετά τις 20:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Λάρισας - Τοίχος αναρρίχησης

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ​

έναρξη μετά τις 18:00

Ψηφιακό Πλανητάριο - Planetarium on the Go

Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Λαρισαίων & Λούνα Πάρκ της Ανακύκλωσης της ΕΕΑΑ - Ανακύκλωσε στους μπλε κάδους του Δήμου σου

ΚοινΣΕπ Έναστρον - Παρατήρηση του Ήλιου και του νυχτερινού ουρανού | Έκθεση μετεωριτών και δράση αναζήτησης μετεωριτών | Έκθεση ηλιακού ρολογιού και επίδειξη της λειτουργίας του | Σεμινάριο ουρανογραφίας με επίδειξη και αναγνώριση των αστερισμών

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας - Ομαδική έκθεση "Η ματιά του οικείου" | Εργαστήριο νυχτερινής φωτογραφίας

Φωτογραφική Ομάδα f+ - Camera obscura observation | Φωτογραφίζοντας με μια camera obscura | Matchbox pinhole camera project | Ομαδική έκθεση

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας - Δράσεις



έναρξη μετά τις 19:00

Musica Radio - Live open air studio

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ - Περιποίηση προσώπου και μακιγιάζ | Επίδειξη κοτσίδων