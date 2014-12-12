Η μεγάλη γιορτή των μαθηματικών στο Κηποθέατρο Λάρισας
Λάρισα | 06 Σεπ 2023, 10:28
Η καθιερωμένη ετήσια πανηγυρική τελετή βράβευσης των μαθητών του νομού Λάρισας που διακρίθηκαν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας κατά το σχολικό έτος 2022-2023, πραγματοποιείται σε ανοιχτή δημόσια εκδήλωση στο χώρο του Κηποθέατρου Λάρισας το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου στις 20.00.
Στη μεγάλη αυτή γιορτή των Μαθηματικών έχουν προσκληθεί μαθητές, εκπαιδευτικοί και κηδεμόνες. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία θα απονείμει τιμητικά διπλώματα στους διακριθέντες μαθητές δημοτικών και γυμνασίων του νομού στους διαγωνισμούς Θαλής, Ευκλείδης, Αρχιμήδης, μικρός Ευκλείδης και Πυθαγόρας. Παράλληλα θα δοθούν τιμητικές διακρίσεις σε μαθητικές ομάδες και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες της ΕΜΕ και διεθνή γεγονότα (Συνέδριο, Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα κλπ.).
Η εκδήλωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Θεσσαλίας και του EUROPΕ DIRECT Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η λίστα των προκριθέντων μαθητών του νομού Λάρισας είναι η εξής:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΘΑΛΗΣ»
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΝΤΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΒΟΥΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΑΛΜΠΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ, ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΝΤΕΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»
Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών, ανά εξεταστικό κέντρο, είναι τα εξής:
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:AMOYTZA ΚΑΤΕΡΙΝΑ 4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 13ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΑΝΑΗ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 25o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΖΙΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ MANELUNA, ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 43ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ MANELUNA, ΚΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 37ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΠΠΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΥΚΑΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ 9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 16ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΗΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 25o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 25o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΟΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ MANELUNA, ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 25o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΕΣΛΗΚΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ MANELUNA, ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΑΝΔΡΑΝΝΑ 32ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΡΑΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΒΡΑΧΝΑΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΗΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2ο Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΞΥΛΟΠΑΡΚΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 39ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΞΥΛΟΠΑΡΚΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 39 Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΛΕΞΙΔΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΕΞΑΝΔΡΑ 9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1ο Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΤΣΙΑΚΑΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΜΑΡΘΑ 37ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Δ. Σ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ, ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 18ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΙΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 27ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 30ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΡΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 30ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ 16ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 33ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 37ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ A’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΟΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΡΟΔΑΝΘΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΨΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΠΙΑΝΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΡΑΚΟΥ
Όλοι οι κάτωθι είναι των εκπαιδευτηρίων Δράκου:
Β’ Δημοτικού: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΜΠΟΥΧΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Γ’ Δημοτικού: ΒΟΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΣΠΑΝΟΥΜΕΛΙΝΑ, ΤΣΟΥΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ’ Δημοτικού: ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΙΩΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Ε’ Δημοτικού: ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΣΤ’ Δημοτικού: ΤΣΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Όλοι οι κάτωθι είναι των εκπαιδευτηρίων Καραβάνα:
Β’ Δημοτικού: ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΕΛΕΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΡΣΕΝΗ ΖΩΗ, ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΓΙΟΣΙΠΟΒΙΤΣ ΜΥΡΤΩ, ΖΑΓΓΛΕ ΕΛΕΝΗ, ΖΑΓΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΖΗΒΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΖΗΝΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΚΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΠΙΔΑ, ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΣΤΟΥΚΟΓΕΩΡΓΟΥ AΝΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΤΣΙΑΝΟΥΔΗ XΡΥΣΟΥΛΑ, ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, Γ’ Δημοτικού: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΖΗΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ’ Δημοτικού: ΑΣΤΕΡΙΝΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ, ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ, ΜΑΤΡΑΚΗ ΖΩΗ, ΜΗΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Ε’ Δημοτικού: ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΙΑΛΙΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ, ΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤ’ Δημοτικού: ΒΟΥΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΑΓΓΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επίσης οι μαθητές: ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ’ Δημοτικού, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 44ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Δ’ Δημοτικού, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 13οΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ Γυμνασίου, ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ Γυμνασίου, ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Γ’ Γυμνασίου
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Όλοι οι κάτωθι είναι των εκπαιδευτηρίων Μπακογιάννη:
Β΄ΤΑΞΗ: ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΝΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ,ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΙΡΗΝΗ,ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΣΟΦΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,ΝΑΧΜΟΥΛΗΣ ΡΕΙ, ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ,ΠΙΚΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΜΠΕΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΚΑΜΠΙΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ΄ΤΑΞΗ: ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΔΟΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΙΩΑΝΝΑ,ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΜΠΕΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΠΟΥΝΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ΄ΤΑΞΗ: ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΑΝΑΗ,ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΥ ΤΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΟΥΚΟΥ ΗΡΩ,ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ,ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ,ΣΚΑΘΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ,ΛΥΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ,ΖΙΩΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ,ΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΑΚΡΙΒΟΣΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ,ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε΄ΤΑΞΗ: ΣΙΑΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΜΠΙΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΙΤΣΑΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ: ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, ΜΠΑΤΖΑΛΕΞΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΛΙΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΖΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΣΤ2 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ,ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ,ΠΑΡΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ,ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ,ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ,ΧΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΒΟΓΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ,ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Όλοι οι κάτωθι είναι των εκπαιδευτηρίων Μ.N. ΡΑΠΤΟΥ:
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΥΤΟΥΔΗ ΖΩΗ, ΜΙΧΟΥ ΌΛΓΑ, ΝΤΟΒΑΣ ΈΚΤΟΡΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΤΖΑΜΠΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΠΑΠΑΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΔΕΩΝ – ΜΑΡΙΟΣ, ΠΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΔΑΝΑΗ, ΦΩΤΗ ΦΑΙΔΡΑ ,ΝΟΥΤΣΙΑ ΖΩΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΙΩΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΟΥΤΡΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΣΙΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΟΥΝΑ ΑΘΗΝΑ, ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΛΛΙΝΩΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, ΚΟΥΤΜΟΥΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΥΡΤΩ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΚΕΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ, ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΕΒΗ, ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΑΜΠΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΤΣΙΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΒΑΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΣΩΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΔ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΑΣΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΩΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΛΙΑΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΤΟΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΟΠΟΥΖΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΣΤΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΥΤΜΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επίσης οι μαθητές: ΣΥΡΟΥ ΒΑΙΑ 42ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΜΑΝΤΖΑΦΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ, ΤΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΦΑΡΑΣΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΚΑΝΑΚΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΜΟΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΤΟΜΠΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
17ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ: ΑΖΕΜΑΪ ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ, ΚΟΝΤΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ:ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΤΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ, ΚΑΒΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΡΣΕΝΙΟΣ, ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΖΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ:ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ ΑΡΜΕΛΙΟ, ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΤΙΝΟΥ ΙΣΜΗΝΗ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΣΟΥΜΑ ΝΙΚΗ, ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ, ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΖΑΓΚΟΤΗΣ ΠΑΡΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΗΣ, ΖΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΑΜΠΟΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ: ΓΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΚΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ: ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΒΡΑΠΙ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΑΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ: ΚΟΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΙΡΙΜΩΝΑ ΝΕΦΕΛΗ, ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΑΤΜΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΛΟΦΟΥ: ΖΑΝΤΖΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΕΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΛΑΒΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ: ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ: ΑΛΙΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ, ΜΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΠΠΕΙΟΥ: ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΟΥΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΛΙΟΝΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ, ΚΟΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ, ΣΔΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΝΕΦΕΛΗ, ΓΕΡΑΣΗ ΑΝΝΑ, ΓΚΟΝΤΙΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΛΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΝΕΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ, ΜΕΡΚΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΝΤΑΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ, ΞΥΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΔΟΛΙΑΝΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ, ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΝΤΑΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΑΓΛΑΪΑ, ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΠΕΡΣΙ ΕΝΤΑ, ΤΣΟΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ ΜΥΡΤΩ, ΔΙΨΑΝΑ ΛΥΔΙΑ, ΔΡΑΜΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΣΟΦΟΛΟΓΗ ΖΩΗ, ΜΕΤΑΞΑ ΧΑΡΑ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΝΤΙΚΟΥΔΗ ΔΑΝΑΗ, ΠΙΠΕΡΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΒΡΑΧΝΑΡΗ ΝΕΦΕΛΗ-ΜΑΡΙΤΙΑΝΑ, ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΙΟΥΒΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΚΡΙΑΠΑ ΣΟΦΙΑ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ, ΜΠΛΙΩΤΑ ΑΓΑΠΗ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΗΛΙΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΝΑΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΕΡΟΦΩΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΛΙΑΝΟΥ ΚΑΤΙΑ, ΚΑΡΒΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΖΩΗ, ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΛΕΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ, ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΤΣΙΟΓΓΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ , ΣΤΑΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΦΕΛΙΣΙΑ, ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΙΛΙΤΣΙ ΑΝΤΟΝΙΟ, ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΑΛΟΣ, ΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΧΑΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΜΑΓΑΖΙΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ, ΜΑΛΛΙΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΗΝΟΒΙΑ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΛΑΠΠΑ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΜΜΑΝΙΤΗ ΑΘΗΝΑ, ΒΑΚΑΛΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΞΕΝΙΑ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΖΑΜΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΑΚΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΦΕΡΦΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ, ΜΑΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ, ΝΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΖΩΗ, ΖΟΥΝΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΝΑΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ, ΚΟΥΤΣΑΦΤΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΟΥΓΟΥΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΣΓΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΥΛΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ, ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΙΤΣΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ, ΧΑΛΚΙΑ ΜΑΡΙΑ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΤΖΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΛΥΔΙΑ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΑ, ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΤΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΟΥΝΤΑΡΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ, ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΚΑΒΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ, ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΗΛΙΑ ΧΡΥΣΑ, ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕΡΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΠΩΠΟΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ,ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΟΥΤΑΦΙΔΗ ΔΑΝΑΗ, ΤΑΤΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΝΟΥΣΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, ΣΚΟΥΡΑΝΙ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ, ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗ, ΣΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΧΑΤΖΗΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΛΛΙΑ, ΤΣΙΑΧΤΣΙΡΑ ΖΩΗ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ, ΚΑΚΑΒΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΤΣΙΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΑΚΚΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΝΝΑ, ΤΖΗΚΑ ΗΛΙΑΝΝΑ, ΘΩΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΓΚΟΥΡΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΛΙΟΤΖΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΛΙΤΑΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΒΟΪΒΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΟΥΦΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΠΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΚΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΣΙΔΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΤΖΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ, ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΒΑΪΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΓΚΟΥ ΙΣΑΜΠΕΛΑ, ΚΩΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΠΟΥΤΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΙΝΙΟΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΧΑΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΤΕΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΤΟΝΤΗ ΠΑΪΣΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΓΙΑΒΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ, ΛΙΑΜΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΡΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΛΙΑΜΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΦΡΑΙΜΙΑ33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΣΟΚΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΜΑΝΙΚΑ ΑΛΚΥΟΝΗ, ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ, ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΤΑΛΑΧΟΥΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΛΕΙΩ, ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΟΤΑΜΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΩΗ, ΜΠΑΛΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΜΟΡΟΦΣΚΙ ΣΜΑΡΑΓΔΑ, ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ37ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΡΙΖΑΚΗ ΧΑΡΑ42ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΚΑΒΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΟΚΚΟΡΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΓΕΡΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΚΑΣΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΠΑΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΜΟΥΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΣΙΩΠΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΛΑΠΠΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΑΛΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΑΧΑ ΡΑΠΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΑΧΑ ΡΑΠΤΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΧΑΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ, ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ.Ν.ΡΑΠΤΟΥ: ΓΚΕΒΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΛΑΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΟΠΟΥΖΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ, ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΦΩΛΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ, ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μ.Ι.Κ.Ε:ΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΛΙΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΒΗ, ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ, ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΒΟΥΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ-ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΡΗΓΑΣ, ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, ΜΑΓΚΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ, ΝΤΙΝΑ ΚΑΛΥΨΩ-ΜΑΡΙΑ, ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΑΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΟΥΚΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΩ, ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΜΠΙΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΙΤΣΑΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΒΑΛΙΑΖΗ ΛΥΔΙΑ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ