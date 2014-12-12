Με ορίζοντα τετραετίας ξεκίνησε η υλοποίηση των έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία. Ένα μόνο παράδειγμα αρκεί για να καταδείξει την ετοιμότητα του δημοσίου στην πράξη. Η Aktor (πρώην Intrakat) ανέλαβε μεταξύ των άλλων έργων στην περιοχή, και την κατασκευή νέας γέφυρας στον Παλαιόπυργο Λάρισας, στη θέσης της υπάρχουσας που σήμερα στέκει μισογκρεμισμένη.

Η κατασκευαστική εταιρεία ζήτησε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας την παλιά μελέτη της γέφυρας η οποία είχε συνταχθεί στα χρόνια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η απάντηση που έλαβε από τον αρμόδιο υπάλληλο ήταν «η μελέτη που ζητάτε δεν υπάρχει».

Άγνωστο τι απέγινε, ενδεχομένως οι μυοκτονίες που γίνονται στο κτίριο της οδού Παπαναστασίου να μην είναι τόσο αποτελεσματικές …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (από τη στήλη kampos Land)