Η μουσική παράσταση «Carmen …αλλιώς», βασισμένη στη διάσημη όπερα Carmen του Georges Bizet, έρχεται και φέτος στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, στο πλαίσιο του θεματικού κύκλου ««Μεγάλα έργα για Μικρούς Ακροατές», των εκπαιδευτικών προγραμμάτων “Η Μουσική ως Τέχνη”.

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και ώρες: 10:30 – 11:30 & 12:00 – 13:00, στην αίθουσα Συναυλιών του Δ.Ω.Λ.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα «Η Μουσική Ως Τέχνη» του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας στοχεύουν στον εμπλουτισμό της μουσικής εκπαίδευσης των παιδιών, συνδυάζοντας τη μουσική με τις εικαστικές τέχνες, το θέατρο, τη λογοτεχνία και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σχεδιάζονται με στόχο να ενθαρρύνουν τα παιδιά στη δημιουργική έκφραση, ενισχύοντας τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη, ενώ τα εισάγουν στην ομορφιά και το βάθος των τεχνών και της ιστορίας.

Αυτή τη φορά, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα παιδιά της πόλης και τις οικογένειές τους, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδυάζει μουσική, χορό και οπτικοακουστική υποστήριξη.

Η ιστορία της Carmen παρουσιάζεται σε κείμενα προσαρμοσμένα για παιδιά, τα οποία εναλλάσσονται με τη μουσική συνοδεία ενός κουιντέτου πνευστών και πιάνου, καθώς και με τη συμμετοχή χορευτικής ομάδας που ζωντανεύει την αφήγηση μέσα από κίνηση και έκφραση.

Με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένου οπτικού υλικού, η παράσταση ενισχύει τη βιωματική εμπειρία και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των παιδιών. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια διαδραστική και συναρπαστική μαθησιακή εμπειρία, όπου οι μικροί ακροατές θα έρθουν σε επαφή με τη σπουδαία μουσική της όπερας του Bizet, αναπτύσσοντας την αισθητική τους παιδεία και τη φαντασία τους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού.

Οφέλη για τα Παιδιά

Γνωριμία με τα μουσικά όργανα που συμμετέχουν

Ανάπτυξη της μουσικής αντίληψης και δημιουργικότητας

Σύνδεση της μουσικής με το χορό

Βιωματική μάθηση

Συντελεστές της παράστασης

Ιδέα – Σχεδιασμός – Συντονισμός Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Ολυμπία Τσαγιάννη

Κείμενα: Ολυμπία Τσαγιάννη

Μουσική εκτέλεση – Κουιντέτο πνευστών «Ο Ήχος ως έχει»

Γιώργος Τσιαρδάκας (φλάουτο)

Ευδοξία Αποστολίδου (φαγκότο)

Στέλιος Κοτρώτσιος (κλαρινέτο)

Δημήτρης Χατζούλης (όμποε)

Έφη Μηνά (κόρνο)

Πιάνο: Ιωάννα Σιοπούδη

Χορογραφίες: Αθηνά Μανώλη

Χορευτές: Αθανασία Ζαπκίνη, Ουρανία Κάτσινου, Δήμητρα Κυριακίδου, Γιώργος Σωτάκης

Τιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας :

Παρασκευή 10/10: 10.00 – 13.00

Σάββατο 11/10 : 11.00 – 14.00

Κυριακή 12/10 : από 10.00