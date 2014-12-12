Η περίφημη Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού επιστρέφει στην Ελασσόνα για μια ξεχωριστή συναυλία με τίτλο «Βίρα τις άγκυρες!» σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ελασσόνας, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου και ώρα 20:30 μ.μ. στην Αίθουσα Θεάτρου «ΔημάρχουΒασ. Φαρμάκη» με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων «Ελευθέρια 2025» και διοργανώνεται από τον Δήμο Ελασσόνας, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, το Δίκτυο «Περραιβία» και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών.

Αντί εισιτηρίου οι θεατές θα μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Το κοινό θα απολαύσει κορυφαίους μουσικούς και σολίστες της Μπάντας, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Πλωτάρχη Ευστρατίου Σίτσα ΠΝ, σε έργα από την ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή, σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ελασσόνας, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Δημήτριου Τσιαβέ.

Σε κοινή τους δήλωση ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας και ο Πρόεδρος του «Δικτύου Περραιβία» κ. Κ. Σκριάπας αναφέρουν: «Η περίφημη και εξαιρετικά ποιοτική Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, όλα αυτά τα χρόνια, επιτελεί όχι μόνο σπουδαίο πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και κοινωνικό έργο, αλλά παράλληλα προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας. Μέσα από την τέχνη καλλιεργεί αισθήματα εμπιστοσύνης και σεβασμού προς αυτές και αναδεικνύει την κοινωνική αλληλεγγύη ως υπέρτατο αγαθό. Για τον λόγο αυτό, η παρουσία της στην περιοχή της Ελασσόνας αποτελεί μεγάλη τιμή για το Δήμο Ελασσόνας και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου που θα συμπράξει μαζί της στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και μαζί θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης προς την ελληνική κοινωνία».

Σύντομο ιστορικό της Μουσικής του Πολεμικού Ναυτικού

Η ιστορία της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού ξεκινά τον Απρίλιο του 1879. Είκοσι οκτώ (28) εθελοντές μουσικοί που επιβαίνουν στο πολεμικό πλοίο «ΕΛΛΑΣ» πραγματοποιούν την πρώτη εμφάνιση της Μπάντας του ΠΝ στην πρωτεύουσα της Μάλτας, τη Βαλέτα.

Μετά από 17 χρόνια, έχοντας αυξήσει το προσωπικό και κάνοντας σημαντικά βήματα προόδου, συμμετέχει στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896. Τον Σεπτέμβριο του 1911 ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, κυβερνήτης του θωρακισμένου καταδρομικού «Γεώργιος Αβέρωφ», εγκαθιστά τη Μπάντα πάνω στο πλοίο, εμψυχώνοντας έτσι το πλήρωμά του κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στους Βαλκανικούς πολέμους (1912-1913).

Τη σπουδαιότερη στιγμή στη σύγχρονη ιστορία της Μπάντας του ΠΝ αποτελεί αναμφισβήτητα η συμμετοχή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.

Οι στιγμές χαράς και ελπίδας που απλόχερα χαρίζει σε ιδρύματα με παιδιά που τόσο έχουν ανάγκη να αισθανθούν ότι η κοινωνία είναι κοντά τους και τα στηρίζει, καθώς και η διασκέδαση που προσφέρει σε πολίτες που κατακλύζουν τα θέατρα και τις πλατείες όπου εμφανίζεται, αποτελούν το ισχυρότερο κίνητρο για τα στελέχη της Μπάντας να συνεχίσουν να προάγουν αυτό που οι ίδιοι γνωρίζουν καλύτερα: τον πολιτισμό.

Σημειώνεται ότι η Μπάντα του ΓΕΝ τα τελευταία χρόνια κατατάσσεται, πλέον, στις καλύτερες της Ευρωπαϊκής ηπείρου και προσκαλείται για εμφανίσεις στο εξωτερικό.