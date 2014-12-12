Η περίφημη Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού επιστρέφει στην Ελασσόνα για μια ξεχωριστή συναυλία με τίτλο «Βίρα τις άγκυρες!», σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ελασσόνας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στις 20:30, στην Αίθουσα Θεάτρου «Δημάρχου Βασ. Φαρμάκη» με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και εντάσσεται στις εκδηλώσεις «Ελευθέρια 2025». Διοργανώνεται από τον Δήμο Ελασσόνας, την ΠΕΔ Θεσσαλίας, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, το Δίκτυο «Περραιβία» και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών.

Αντί εισιτηρίου, οι θεατές μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Το κοινό θα απολαύσει κορυφαίους μουσικούς και σολίστες της Μπάντας, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Πλωτάρχη Ευστρατίου Σίτσα ΠΝ, σε έργα από την ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή, μαζί με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ελασσόνας υπό τη διεύθυνση του Δημήτριου Τσιαβέ.