Η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Λάρισας για τον Νέστορα Αντωνίου
Λάρισα | 10 Αυγ 2025, 19:14
Σε ανακοίνωση της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Λάρισας σχετικά με το θάνατο του Νέστορα Αντωνίου, αναφέρονται τα εξής:
"Ο κόσμος της αριστεράς από σήμερα είναι πιο φτωχός!
Έφυγε από κοντά μας ένας σπουδαίος σύντροφος, ένας αγωνιστής, ένας δημοκράτης, ο οποίος ήταν αναγνωρίσιμος για το ήθος του και από τους πολιτικούς αντιπάλους.
Ο Νέστορας υπήρξε, επί σειρά ετών, μέλος του ΣΥΝ και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ και διετέλεσε διοικητής της 5ης ΥΠΕ την περίοδο 2015-2019.
Η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Λάρισας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του. "
Ο Νέστορας υπήρξε, επί σειρά ετών, μέλος του ΣΥΝ και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ και διετέλεσε διοικητής της 5ης ΥΠΕ την περίοδο 2015-2019.
Η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Λάρισας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του. "
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.