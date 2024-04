Μια ιδιαίτερη εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 στο πάρκο Χατζηχαλάρ της Λάρισας, στο πλαίσιο της παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας και των Ολυμπιακών Αγώνων από την Ελλάδα στο‘’Παρίσι 2024’’

Συγκεκριμένα οι μαθητές της Ε΄και ΣΤ΄τάξης των Γαλλικών του 16ου, του 21ου, του 26ου και 32ου Δημοτικών Σχολείων Λάρισας συνεργάστηκαν και παρουσίασαν μια πολύ όμορφη δράση στο Πάρκο των Χρωμάτων.

Με το σύνθημα πιο Ψηλά - Plus Haut, πιο Δυνατά Plus Fort, πιο γρήγορα - Plus Vite Όλοι μαζί –Ensemble,οι μαθητές των σχολείων αποχαιρέτησαν την Ολυμπιακή φλόγα στο ταξίδι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Οι μαθητές στο πλαίσιο της εκδήλωσης φορώντας χρωματιστά μπλουζάκια σχημάτισαν τους πέντε κύκλους των Ολυμπιακών Αγώνων, απήγγειλαν το λεξιλόγιο με τις αξίες του Ολυμπισμού στα Γαλλικά και στα Ελληνικά, χόρεψαν Ζούμπα αλά Γαλλικά, συνέθεσαν πάζλ με τον πύργο του Άιφελ και το χρωμάτισαν, παίξανε παντομίμα με ολυμπιακά και παραολυμπιακά αθλήματα και στο τέλος πραγματοποιήθηκε λαμπαδηδρομία.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκ μέρους του Δήμου Λαρισαίων ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Αγορίτσας Χρήστος, η Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας κ. Νάτση Χάιδω, η Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής κ. Δημητρίου Ελένη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας κ. Παπαποστόλου Δημήτρης, οι Δντές των Σχολείων κ.Δραγατογιάννη Παναγιώτα, κ.Παπαβασιλείου Σπύρος και ο κ. Τσιτώτας Κων/νος καθώς και συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που συνόδευαν τους μαθητές.

Τη δράση επιμελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί των Γαλλικών Νάρη Χρυσούλα, Παπαποστόλου Αγαθή και οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής Λουλούδη Γεωργία, Μάλλιος Χρήστος, Γκούμα Κατερίνα και Τζήμας Γιάννης.

Ευχαριστούμε το Δήμο Λαρισαίων για τα υπέροχα μπλουζάκια των μαθητών μας και την Δ/ντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου για την ευγενική χορηγία.