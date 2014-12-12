Mε μεγάλη προσέλευση κοινού παρουσιάστηκε το θερινό σεμινάριο με τίτλο "Η ορθόδοξη εικόνα στο πέρασμα των αιώνων" στην Κρανιά Ολύμπου του Δήμου Τεμπων στη θέση "χοροστάσι" με ελεύθερη είσοδο.

Την εισήγηση του σεμιναρίου πραγματοποίησε ο εικαστικός Μιχαήλ Βακαλούλης (Vakas) όπου ανέπτυξε την πορεία της Ορθόδοξης εικονογράφησης από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια έως τα σύγχρονα εικονογραφικά ρεύματα.

Έμφαση σε ισχυρά σύμβολα εκείνης της εποχής, αγιογραφικές σχολές και ιστορική διαδρομή γεγονότων που καθόρισαν την αγιογραφία ήταν μερικά θέματα που παρουσιάστηκαν στην διάλεξη.