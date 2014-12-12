Με κύριο θέμα την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, συνεχίζεται σήμερα Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, για όγδοη ημέρα το 10o Φεστιβάλ OPEN NIGHTS.

Πιο αναλυτικά, από τις 18:00 έως τις 22:00, είναι ανοιχτές για το κοινό οι σταθερές ομαδικές εκθέσεις έργων και βίντεο στη Λογοτεχνική Γωνία και στο WisedogModularDesignArea.

Στις 19:30, στη Λογοτεχνική Γωνία και παράλληλα με τη σταθερή έκθεση, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση/ συζήτηση με θέμα «Παγκόσμια κλιματική αλλαγή, απληστία και δικαιοσύνη στην εποχή του homoeconomicus».

Η βραδιά θα εστιάσει σε θετικές πρακτικές και ιστορίες αλληλεγγύης από τις πλημμύρες της Θεσσαλίας. Θα τις αφηγηθούν εκπρόσωποι κάποιων από τις πολλές συλλογικότητες που δραστηριοποιήθηκαν ενεργά μέσα στην καταστροφή.

Το νερό παίζει βασικό ρόλο στην κάλυψη των θεμελιωδών αναγκών του ανθρώπου και γι’ αυτό αποτελεί, όπως και το κλίμα, ένα παγκόσμιο διακύβευμα. Όταν οι άνθρωποι όμως βοηθούν ανθρώπους, υπάρχει ελπίδα για ένα μέλλον.

Παρουσιάζει και σχολιάζει ο δικηγόρος και συγγραφέας Αντώνης Ψάλτης.

Ο καλλιτέχνης - φωτογράφος Φώτης Νατσιούλης θα κάνει μια αλλιώτικη περιήγηση στην πρόσφατη καταστροφή μέσα από εικόνες, ντοκουμέντα, ανθρώπους που βοηθούν και ανθρώπους που καταστράφηκαν.

Θα προβληθεί, επίσης, το βίντεο - δοκίμιο «Οι Φύλακες του νερού» για τις κοινοτικές πρακτικές διαχείρισης των υδάτινων πόρων από την ομάδα Counterpublics (Κωνσταντίνα Θεοδώρου και Γιώργο Παπαδάτο).

Το βίντεο είναι μέρος του διεπιστημονικού ερευνητικού εγχειρήματος του Counterpublics για τις συλλογικές πρακτικές και πρωτόκολλα διαχείρισης του νερού ως κοινό πόρο και την παραγωγική, πολιτισμική συγκρότηση της τοπικής κοινωνίας και του τοπίου γύρω από αυτά. Αφορά το «Σηκωμένο αυλάκι», ένα συλλογικό αυτοδιαχειριζόμενο υδραυλικό έργο στο Κυριακοχώρι Φθιώτιδας, που αξιοποιεί την κλίση του εδάφους για να διοχετεύσει με φυσικό τρόπο το νερό, από έναν μικρό χείμαρρο στις καλλιέργειες του χωριού. Γύρω από τη συντήρηση, φροντίδα και διαχείριση του αυλακιού έχει αναπτυχθεί μια οικονομία, ένα μικρό-οικοσύστημα αλλά και μια συλλογική ταυτότητα της κοινότητας, που περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από το νερό και το αυλάκι, όπως τη μέριμνα και την προστασία της χλωρίδας και πανίδας του τόπου.

Ακυρώνεται για λόγους υγείας η παρουσία του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και συγγραφέα Γιάννη Μανέτα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το φεστιβάλ και το αναλυτικό πρόγραμμα θα βρείτε εδώ:

https://www.opennightsfestival.com/

και

https://www.facebook.com/share/1CFUz4Uyjb/?mibextid=wwXIfr