Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet με ανακοίνωσή της "εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους συντελεστές της περσινής αήττητης πορείας της ομάδας μας, οι οποίοι τιμήθηκαν στην 44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ με σημαντικές διακρίσεις.

Ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας μας, Αλέκος Βοσνιάδης, αναδείχθηκε Καλύτερος Προπονητής του Βορείου Ομίλου της Super League 2, ο Στέφανος Σουλούκος τιμήθηκε ως Καλύτερος Τερματοφύλακας, ενώ ο αρχηγός της επίθεσής μας, Γιάννης Πασάς, βραβεύτηκε ως Πρώτος Σκόρερ με τα 25 γκολ που πέτυχε στην περσινή σεζόν.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν επιστέγασμα της σπουδαίας δουλειάς, του επαγγελματισμού και της αφοσίωσης που έδειξαν όλοι κατά την περσινή ιστορική μας πορεία.

Η οικογένεια της ΑΕΛ Novibet είναι υπερήφανη για τα επιτεύγματα των συντελεστών της και συνεχίζει με το ίδιο πάθος και πίστη στον δρόμο των επιτυχιών."