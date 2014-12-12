Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (28/08) στο Μακρυχώρι, τόπο καταγωγής της οικογένειας Νταβέλη, στο πλαίσιο δράσεων που φέρνουν τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές ακόμη πιο κοντά στους φιλάθλους της ομάδας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Πλατεία Μακρυχωρίου «Ζήσης Λιούπας», με τη συνεργασία του Δήμου Τεμπών και της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet. Εκεί, δημότες κάθε ηλικίας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ποδοσφαιριστές, να φωτογραφηθούν μαζί τους, αλλά και με τα ιστορικά τρόπαια της ομάδας:

Κύπελλο Ελλάδας 1985

Πρωτάθλημα Ελλάδας 1988

Κύπελλο Ελλάδος 2007

Αήττητο Πρωτάθλημα Super League 2 2024

Super Cup Super League 2 2024

Πρωτάθλημα Super League 2 Κ19 2024

Κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του μοναδική αξία, ενώ όλα μαζί ανήκουν στον 12ο παίκτη της «βυσσινί» οικογένειας.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, ο οποίος τόνισε τη σημασία της επιστροφής της μεγαλύτερης επαρχιακής ομάδας σε λαρισινά χέρια και την αξία της εξωστρέφειας που ενώνει ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Από πλευράς ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, ο κ. Γιάννης Νταβέλης, εμφανώς συγκινημένος, χαρακτήρισε πρωτόγνωρη εμπειρία την περιφορά των Κυπέλλων και της ομάδας στους Δήμους, υπογραμμίζοντας τη σημασία να αγκαλιάσει όλος ο Νομός Λάρισας τη νέα προσπάθεια.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δήμος Τεμπών βράβευσε την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet για την άνοδο στη Super League, με τον Δήμαρχο κ. Γιώργο Μανώλη να παραδίδει την αναμνηστική πλακέτα στον Πρόεδρο της ΠΑΕ, κ. Αχιλλέα Νταβέλη.

Παράλληλα, ο Αετός Μακρυχωρίου τίμησε την ΠΑΕ ΑΕΛ με αναμνηστική πλακέτα, την οποία παρέδωσε στον Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, κ. Γιάννη Νταβέλη, ο Πρόεδρος του συλλόγου κ. Βαγγέλης Πιτσιάβας. Επιπλέον, ανθοδέσμη προσέφερε εκ μέρους της τοπικής κοινότητας η Πρόεδρος, κ. Άννα Καραπάνου-Μαγαλιού.

Από πλευράς ΠΑΕ ΑΕΛ παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Νταβέλης και ο Αντιπρόεδρος κ. Γιάννης Νταβέλης, ενώ τον Δήμο Τεμπών εκπροσώπησαν, πέραν του Δημάρχου, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Νίκος Μητσογιάννης, Παναγιώτης Γκατζόγιας και Θανάσης Καραναστάσης, καθώς και η Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας κ. Άννα Καραπάνου-Μαγαλιού. Δυναμικό «παρών» έδωσαν και ερασιτεχνικά σωματεία της περιοχής.

Στο τέλος της εκδήλωσης η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet κλήρωσε 15 εισιτήρια διαρκείας για τους παρευρισκόμενους, με τους τυχερούς να έχουν από σήμερα τη δυνατότητα να προμηθευτούν το season ticket τους από τα Γραφεία της ΠΑΕ (Σκαρλάτου Σούτσου 3, 09:00-18:00).

Επόμενη στάση: Σήμερα, Πέμπτη 28/08, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet θα επισκεφθεί τον Δήμο Κιλελέρ και το Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας «Δημήτριος Τσιβούλης» στις 19:00.