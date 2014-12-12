Το πρωί της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα πρωταθλήματος ανάμεσα στον Αστέρα AKTOR και την ΑΕΛ Novibet, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης, στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet αιτήθηκε και εξασφάλισε, με τη σύμφωνη γνώμη τόσο της ΠΑΕ Αστέρας AKTOR όσο και της Αστυνομίας, τη διάθεση 200 εισιτηρίων για τις ανάγκες των φιλάθλων της, ανταποκρινόμενη στο έντονο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για την εκτός έδρας αναμέτρηση.

Το αμέσως προσεχές διάστημα, η ΠΑΕ Αστέρας AKTOR θα δημοσιοποιήσει σχετικό σύνδεσμο (link) για την αγορά των εισιτηρίων που αντιστοιχούν στη Θύρα 4 του γηπέδου «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Μέσω αυτού του συνδέσμου, οι φίλοι της ΑΕΛ Novibet θα μπορούν να προχωρούν ηλεκτρονικά στην αγορά των εισιτηρίων τους.

Mετρήσεις για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ

Σήμερα (05/09) πραγματοποιήθηκε στο «The Medical Project» ο επανέλεγχος των φυσικών ιδιοτήτων των ποδοσφαιριστών της ομάδας.

Στο πλαίσιο του περιοδικού πλάνου αξιολογήσεων και με αφορμή τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ Novibet υποβλήθηκαν σε μετρήσεις δύναμης. Στόχος της διαδικασίας ήταν ο προγραμματισμός εξατομικευμένων προγραμμάτων για τη βελτίωση της απόδοσης και την πρόληψη τραυματισμών.

Οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί από τους προπονητές φυσικής κατάστασης της ομάδας μας, Λάζαρο Βαρδάκη (PhD) και Βασίλη Μητάκο (MSc).

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ευχαριστεί θερμά το «The Medical Project» για την άψογη συνεργασία και τη φιλοξενία, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει για την πόλη της Λάρισας η παρουσία ενός τόσο καινοτόμου και σύγχρονου Κέντρου Ιατρικής και Αθλητικής Επιστήμης.