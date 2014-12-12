Ο Δήμος Αγιάς ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 10-09-2025 και ώρα 19:00 μμ θα φιλοξενήσει την έκθεση τροπαίων της ΠΑΕ ΑΕΛ στην κεντρική πλατεία της Αγιάς.

Η έκθεση αποσκοπεί στην ανάδειξη του αθλητικού πολιτισμού και των επιτυχιών της ΠΑΕ ΑΕΛ.

Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Αγιάς "καλεί τον φίλαθλο κόσμο της επαρχίας μας να προσέλθει σε μια ευκαιρία συνάντησης με τον ζωντανό οργανισμό της ΑΕΛ και το παρελθόν ώστε να γίνει γέφυρα προόδου για το παρόν και το μέλλον."