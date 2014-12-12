Με μουσική, χρώματα και φαντασία, θα γεμίσει την ερχόμενη Τρίτη 12 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, ο εξωτερικός χώρος του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων, με την παιδική θεατρική παράσταση «Μότσαρτ, Ο Μαγικός Αυλός», σε σκηνοθεσία των Κάρμεν Ρουγγέρη και Χριστίνας Κουλουμπή. Η παράσταση θα δοθεί στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Φαρσάλων.

Πρόκειται για μία διασκευή της αριστουργηματικής όπερας του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, η οποία μετατρέπεται σε μουσικό παραμύθι, γεμάτο με τις μαγευτικές μελωδίες του μεγάλου συνθέτη. Η Κάρμεν Ρουγγέρη, με την πολυετή εμπειρία της στο παιδικό θέατρο, και οι συνεργάτες της, μας συστήνουν ξανά τον μαγικό κόσμο του έργου, φέρνοντας κοντά μικρούς και μεγάλους θεατές.

Η ιστορία μας μεταφέρει στη σύγκρουση δύο κόσμων: του βασιλιά της μέρας και της βασίλισσας της νύχτας, που κάποτε ενώθηκαν από αγάπη, αλλά γρήγορα χωρίστηκαν εξαιτίας της βαθιάς τους αντίθεσης. Ανάμεσα τους βρίσκεται η κόρη τους, Παμίνα, την οποία ο βασιλιάς αποφασίζει να απομακρύνει από τη μητέρα της για να την προστατεύσει. Η βασίλισσα της νύχτας, αποφασισμένη να την πάρει πίσω, βρίσκει στο πρόσωπο του πρίγκιπα Ταμίνο και του χαριτωμένου Παπαγκένο τους συμμάχους της στην αναμέτρηση που θα ακολουθήσει. Ο Ταμίνο και η Παμίνα, σύμβολα αρετής και αγάπης, θα περάσουν δοκιμασίες, αλλά η δύναμη της αγάπης θα θριαμβεύσει, ενώ το καλό θα νικήσει το κακό και το φως θα απλωθεί σε όλη τη γη.

Την αφήγηση και το κείμενο υπογράφει η Κάρμεν Ρουγγέρη, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια φέρουν την υπογραφή της Χριστίνας Κουλουμπή. Στην κίνηση, τη χορογραφία και τους φωτισμούς συναντάμε τον Πέτρο Γάλλια, τη μουσική επεξεργασία και το video art τον Αντώνη Δελαπόρτα, ενώ στους στίχους και τη μουσική επιλογή τον Ανδρέα Κουλουμπή. Τα τραγούδια διδάσκει η Ελένη Ζιώγα, τη ζωγραφική των σκηνικών και κατασκευών επιμελείται ο Γιάννης Σπανόπουλος, βοηθός σκηνοθέτη είναι ο Γιάννης Τσουρουνάκης και βοηθός ενδυματολόγου η Μελίνα Μαβίδου. Διεύθυνση παραγωγής και υπεύθυνη περιοδείας είναι η Ελένη Καρτάση.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι ηθοποιοί Άρης Δελαγραμμάτικας, Μαύρα-Μαρία Θεοδωρακοπούλου, Στέφανος Κορρές, Χριστίνα Κουλουμπή, Νίκος Κύρτσος, Φώτης Λάμαρης, Ινώ Πικιώνη και Αλεξάνδρα Σκένδρου, ενώ τις φωνές των τριών πνευμάτων δανείζουν η Άννα-Μαρία Μπλάθρα, η Βερόνικα Sandberg και η Ασημίνα Τσίγκα.

Μία θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να ταξιδέψει το κοινό στον κόσμο της μουσικής, της μαγείας και του παραμυθιού. Είσοδος ελεύθερη!