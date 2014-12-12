Ο Δεκαπενταύγουστος, η μεγάλη θεομητορική εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, αποτελεί για τον νομό Λάρισας μια από τις κορυφαίες θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Στις εκκλησίες που φέρουν το όνομα της Παναγίας, από τις ορεινές πλαγιές του Κισσάβου και του Ολύμπου μέχρι τις πεδινές κοινότητες της Θεσσαλικής γης, η ατμόσφαιρα γεμίζει κατάνυξη, χαρά και πλήθος εθίμων που διατηρούνται ζωντανά εδώ και δεκαετίες.

Η παραμονή της εορτής σηματοδοτείται από τον Εσπερινό και τα εγκώμια της Παναγίας, με συμμετοχή πλήθους πιστών. Ιδιαίτερα σε ενορίες όπως η Παναγία Φανερωμένη στα Φάρσαλα, η Παναγία στον Τύρναβο ή η Παναγία στον Αμπελώνα, οι αυλές των ναών στολίζονται με σημαίες και άνθη, ενώ οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα καλώντας μικρούς και μεγάλους στη λειτουργία.

Ανήμερα της εορτής, πλήθος εκκλησιών, όπως η Παναγία Ολυμπιώτισσα στην Ελασσόνα και η Παναγία Πορταρέα στον Κίσσαβο, υποδέχονται όχι μόνο τους κατοίκους των χωριών αλλά και αποδήμους που επιστρέφουν για να τιμήσουν την Παναγία και να συναντήσουν συγγενείς και φίλους. Η Θεία Λειτουργία κορυφώνεται με λιτανείες της εικόνας, συχνά συνοδεία φιλαρμονικών, παραδοσιακών χορών και τραγουδιών.

Τα έθιμα του Δεκαπενταύγουστου στον νομό Λάρισας συνδέουν την πίστη με την τοπική παράδοση. Σε πολλά χωριά, οι νοικοκυρές ετοιμάζουν αρτοκλασίες και κεράσματα, προσφέροντας ψωμί, γλυκά και φρούτα στους παρευρισκόμενους. Σε ορεινές περιοχές, όπως στον Κίσσαβο ή στον Όλυμπο, το πανηγύρι συνεχίζεται με γλέντια στην πλατεία, συνοδεία ζωντανής παραδοσιακής μουσικής και χορού μέχρι αργά το βράδυ.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η συμμετοχή των νέων, που συχνά ενδύονται παραδοσιακές φορεσιές και πλαισιώνουν τη λιτανεία, αναβιώνοντας εικόνες από το παρελθόν. Για πολλούς, ο Δεκαπενταύγουστος είναι ευκαιρία επανασύνδεσης με τις ρίζες και την οικογένεια, γι’ αυτό και οι δρόμοι των χωριών γεμίζουν από κόσμο που επιστρέφει ειδικά για τη γιορτή.

Η συρροή των πιστών στις εκκλησίες του νομού είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με αποτέλεσμα σε αρκετούς ναούς να τελούνται διαδοχικές λειτουργίες για να εξυπηρετηθούν όλοι. Η ατμόσφαιρα, συνδυάζοντας την πνευματικότητα της εορτής με την κοινωνικότητα του καλοκαιρινού πανηγυριού, δίνει στον Δεκαπενταύγουστο στη Λάρισα έναν μοναδικό χαρακτήρα.

Έτσι, από τα πεδινά χωριά μέχρι τα ορεινά ξωκλήσια, η γιορτή της Παναγίας στον νομό Λάρισας παραμένει μια ζωντανή έκφραση πίστης και παράδοσης, συνδέοντας το θρησκευτικό βίωμα με την τοπική ταυτότητα και ενισχύοντας τους δεσμούς της κοινότητας.

Τοπικά πανηγύρια με ιστορία και ζωντάνια

Ιερός Ναός Παναγίας Ολυμπιώτισσας – Ελασσόνα

Η επιβλητική Ιερά Μονή της Παναγίας Ολυμπιώτισσας, χτισμένη σε λόφο δίπλα στην Ελασσόνα, αποτελεί ένα ιστορικό και πνευματικό στολίδι της περιοχής. Ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα με χορηγούς τους σεβαστοκράτορες Κωνσταντίνο και Θεοδώρα. Το μοναστήρι δεν διαλύθηκε κατά την τουρκοκρατία και γνωρίζει ακμή ιδίως τον 18ο αιώνα, όπου συγκεντρώνει μεγάλα πνευματικά αγαθά.

Το όνομά του προέρχεται από την εικόνα της Παναγίας, η οποία μεταφέρθηκε θαυματουργικά από το εγκαταλελειμμένο μοναστήρι της Καρυάς Ολύμπου. Ένας βοσκός είδε φως να αναδύεται από άγρια βλάστηση, σκυφτός πέταξε πέτρα — και το χέρι του παράλυσε. Όταν μεταφέρθηκε η εικόνα, η πέτρα βρέθηκε σφηνωμένη πάνω της και το χέρι θεραπεύτηκε. Έτσι γεννήθηκε ο θρύλος και η εικόνα μεταφέρθηκε στη Μονή με πομπή. Κατά τη διάρκεια του Δεκαπενταύγουστου, πιστοί συρρέουν μαζικά στη Μονή για προσκύνημα, λειτουργίες και λιτανεία της εικόνας, συχνά με άρματα ή εκκλησιαστική πομπή γεμάτη θρησκευτική κατάνυξη

Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης – Τύρναβος

Στο κέντρο του Τυρνάβου στέκεται η Παναγία Φανερωμένη, τρίκλιτη βασιλική με τρούλο, που ιδρύθηκε το 1674 και ανακαινίστηκε το 1872. Ονομάστηκε «Φανερωμένη» πιθανόν επειδή ήρθαν στο φως θαυματουργές εικόνες που συγκέντρωσαν την πίστη των πιστών. Παρότι η βασική πανήγυρη γίνεται στις 8 Σεπτεμβρίου (Γέννησης της Θεοτόκου), εκκλησίες όπως αυτή συχνά έχουν παρακείμενα πανηγύρια και στις 15 Αυγούστου, καθώς αποτελεί κεντρικό κοινωνικό και θρησκευτικό γεγονός της περιφέρειας.

Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Αμπελώνας

Στον Αμπελώνα, ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θεμελιώθηκε το 1885 και εγκαινιάστηκε το 1906. Χτίστηκε από Ηπειρώτες τεχνίτες σε σταυροειδή ρυθμό με τρούλο, χρησιμοποιώντας επιδέξια επεξεργασμένη πέτρα. Κατά την τουρκική κατοχή και τον πόλεμο του 1897, ο ναός κινδύνεψε αλλά σώθηκε. Σήμερα κοσμείται εσωτερικά με αγιογραφίες, έργο των κατοίκων.

Ο Δεκαπενταύγουστος στον Αμπελώνα συνδυάζει λατρευτικές ακολουθίες με εντατική κοινωνική συμμετοχή: λειτουργίες, αρτοκλασίες και γλέντια στην πλατεία του χωριού.

Παναγία Γλυκοφιλούσα – Μεγάλο Ελευθεροχώρι (Ελασσόνα)

Κάθε χρόνο, δεκάδες πιστοί από την ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας συνοδεύουν με ευλάβεια την Τελεία Εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας σε πομπή πόλεως—μια διαδρομή περίπου 12 χιλιομέτρων—από την ενορία του Αγίου Νικολάου στο Μεγάλο Ελευθεροχώρι προς το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Τσούκας, χτισμένο το 1830⁤. Το 1930 εγκαταλείφθηκε, αλλά το προσκύνημα παραμένει ζωντανό: στις 14 Αυγούστου η εικόνα μεταφέρεται δια πεζών, και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου επιστρέφει στην ενορία μετά τη Θεία Λειτουργία. Αυτό το είδος της λιτανείας δίνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα πνευματικής συνέχειας και κοινότητας.

Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής – Λάρισα (Αμπελόκηποι)

Στη γειτονιά των Αμπελοκήπων της Λάρισας (Ταμπάκικα), ο εορτασμός της Παναγίας έχει τη δική του πανηγυρική νότα. Η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε από τη μοναχή Θεοφανία μέσα σε πηγάδι το 1877, αναζωπυρώνοντας τη λατρεία στην περιοχή. Στη συνέχεια χτίστηκε ο πρώτος ναός, και με σημαντικές προσπάθειες (εράνους στη Θεσσαλία) κατασκευάστηκε νέος ναός και έγιναν θυρανοίξια για τον υπόγειο ναό το 1991 και για τον επάνω το 2001. Το ιερό αυτό αφιέρωμα τραβά κάθε χρόνο πλήθος κόσμου, που συμμετέχει σε λειτουργίες και πανήγυρους, δίνοντας έναν έντονο αστικό τόνο στον Δεκαπενταύγουστο.

Ο Δεκαπενταύγουστος σε όλο τον νομό Λάρισας δίνει μια αίσθηση ζωής και παράδοσης. Την ημέρα της εορτής, πιστοί καταφτάνουν κατά κύματα, πολλές φορές από κοντινές πόλεις και χωριά — ακόμα και αποδήμων — για προσκύνημα ενώ τα θρησκευτικά έθιμα συνδυάζονται με τοπική παράδοση: αρτοκλασίες, κεράσματα, γλέντι με ζωντανή μουσική, παραδοσιακούς χορούς, και ενίοτε νεανικές φορεσιές. Είναι μια επιστροφή στις ρίζες και στην ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας.

Γ. Δ. kosmoslarissa.gr