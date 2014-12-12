Πραγματοποιήθηκε στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2025, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, μια ομάδα μαθητών περπάτησε μέχρι τον προφήτη Ηλία, ενώ εντός του σχολικού χώρου πραγματοποιήθηκαν αθλητικές δραστηριότητες ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση (basketball), πετοσφαίριση (volleyball), πινγκ – πονγκ και αθλητικά παιχνίδια, προκειμένου να αναδειχθούν τα οφέλη και η σημασία της σωματικής άσκησης, της φυσικής δραστηριότητας και του αθλητισμού στην υγεία και την ποιότητα της ζωής.

Με την υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου συμμετείχαν όλοι/ες οι μαθητές / μαθήτριες, ανεξάρτητα από ηλικία / φυσικές ικανότητες / δεξιότητες, με στόχο να διασκεδάσουν με την άθληση, να τη χαρούν και να την απολαύσουν, να συμμετάσχουν ενεργά, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να αγαπήσουν την άσκηση και να την ενσωματώσουν στην καθημερινή τους ζωή.