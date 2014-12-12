Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει ότι δύο αυτοκινούμενοι μηχανισμοί SeaAccess® θα τοποθετηθούν στην παραλία του και από το επόμενο καλοκαίρι θα είναι διαθέσιμοι για χρήση από άτομα με κινητικές δυσκολίες. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης από τον Δήμαρχο.

Οι μηχανισμοί SeaAccess® θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και άνετη μεταφορά των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα από την ακτή στη θάλασσα και αντίστροφα. Παράλληλα, θα εγκατασταθούν σύγχρονες υποδομές προσβασιμότητας, όπως:

· Αποδυτήρια και ντουζ

· Χώροι σκίασης μεγάλης επιφάνειας αποκλειστικά για ΑμΕΑ

· WC για ΑμΕΑ

· Διάδρομοι που διευκολύνουν την κίνηση αμαξιδίων στην παραλία

Στα σημεία θα τοποθετηθούν και ενημερωτικές πινακίδες, ενώ οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις καιρικές συνθήκες μέσω διαδικτύου, ώστε να προγραμματίζουν καλύτερα την επίσκεψή τους.

Όλες οι νέες κατασκευές έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η προμήθεια των υποδομών προσβασιμότητας εντάσσεται στο «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, αναφέρει:

«Με τις νέες υποδομές στην παραλία μας, που προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες, κάνουμε πράξη την ισότιμη πρόσβαση όλων στη θάλασσα. Θέλουμε η παραλία του Δήμου Τεμπών να είναι φιλική και ασφαλής για κάθε επισκέπτη, χωρίς αποκλεισμούς. Η επένδυση αυτή δεν αφορά μόνο τον τουρισμό, αλλά πάνω απ’ όλα τον σεβασμό στον άνθρωπο και το δικαίωμά του να απολαμβάνει τη θάλασσα. Συνεχίζουμε με συνέπεια την προσπάθεια για έναν Δήμο σύγχρονο, ανθρώπινο και ανοιχτό σε όλους».