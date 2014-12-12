Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας παρέχει υψηλού επιπέδου φροντίδα και ακολουθεί όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα. Θα ενισχυθεί με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, κόστους 500.000 ευρώ, που θα διαθέσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σύγχρονοι υπέρηχοι, monitors, αναπνευστήρες, περιλαμβάνονται στα 21 νέα μηχανήματα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Με το νέο, σύγχρονο εξοπλισμό θα ενισχυθούν οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη νοσηλεία πρόωρων και πασχόντων νεογνών, με στόχο την καλύτερη δυνατή έκβαση της υγείας τους.

«Όλη μας η φροντίδα και όλη μας η σημασία, για τα παιδιά και τους γιατρούς που θέλουμε να τους στηρίξουμε για να μην τους λείψει ποτέ η αυτοπεποίθηση. Προσεγγίζουμε με μεγάλη ευαισθησία το ζήτημα γιατί η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών καθημερινά παράγει σημαντικό και πολυδιάστατο έργο, παρέχοντας εξειδικευμένη φροντίδα σε εκατοντάδες πρόωρα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, που βρέθηκε σήμερα στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Η Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας, Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας κ. Ιωάννα Γριβέα στη συνάντησή της με τον Περιφερειάρχη τόνισε πως ο νέος εξοπλισμός όχι μόνο θα αντικαταστήσει παλιά μηχανήματα, αλλά θα ενισχύσει την Μονάδα με μηχανήματα που δεν διέθετε, για τα πρόωρα και τα πάσχοντα νεογνά.

«Είναι μια συγκυρία εξαιρετική για την υλοποίηση του σχεδιασμού της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Υπουργείου, η απόφασή του Περιφερειάρχη, για την αγορά των μηχανημάτων. Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός είναι μια διαδικασία που συνεχώς θέλουμε να εξελίσσεται και έχουμε συμμάχους. Κάνουμε ότι είναι δυνατόν με την ψυχή μας και μας στηρίζει η 5η ΥΠΕ με τον κ. Σερέτη και η Περιφέρειαμε τον κ. Κουρέτα, αλλά και μεγάλοι δωρητές γι΄αυτό και Παιδιατρική κλινική αλλάζει ριζικά», τόνισε.

Ο εξοπλισμός

Η Περιφέρεια θα ενισχύσει την Μονάδα εντατικής Νεογνών με 21 μηχανήματα συνολικού προϋπολογισμού 491.674,88€.

Πιο συγκεκριμένα, ο εξοπλισμός αποτελείται από:

– Ρινικό νεογνικό CPAP CNO με υγραντήρα τεσσάρων λειτουργιών (apnea, CPAP, CPAP, SNIPPV, Oscillation) για τον μη επεμβατικό αερισμό των νεογνών.

– Αναπνευστήρα για επεμβατικό μηχανικό αερισμό των νεογνών με συμβατικό και υψίσυχνοταλαντωσικό αερισμό.

– Monitor καταγραφής και παρακολούθησης Εγκεφαλικής Λειτουργίας 5 καναλιών για νεογνά (CFM).

– Σύστημα Υποθερμίας κατάλληλο για ψύξη-θέρμανση νεογνών με περιγεννητική ασφυξία (totalbodycoolingsystem).

– Σύστημα χορήγησης μονοξειδίου του αζώτου για θεραπεία με εισπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου (NO) για νεογνά.

– Θερμοκοιτίδες κλειστού τύπου διπλών τοιχωμάτων με μόνιτορ παραμέτρων και σύστημα ύγρανσης κατάλληλες για πρόωρα νεογνά.

– Ηλεκτρονική αντλία σύριγγας για έγχυση φαρμάκων.

– Ηλεκτρονική ογκομετρική αντλία για έγχυση φαρμάκων.

– Σταθμούς αντλιών 2 θέσεων.

– Σταθμούς αντλιών 4 θέσεων.

– Στατώ συμβατό με τους σταθμούς αντλιών 2 και 4 θέσεων.

– Εύκαμπτο Παιδιατρικό Video-Κολονοσκόπιο.

– Υπέρηχους με δυνατότητα σάρωσης με Convex – Linear – Phasedarrayηχοβόλες κεφαλές.

– Βιντεολαρυγγοσκόπιο.

– Μηχάνημα συνεχούς υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας.

– Συσκευή θέρμανσης ασθενών με αέρα.”