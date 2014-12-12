Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας άναψε και επίσημα το «πράσινο φως» για την υλοποίηση της μεγαλύτερης προμήθειας αστυνομικού εξοπλισμού για την αύξηση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας.

Με επενδύσεις 3 εκατομμυρίων ευρώ σε αυτοκίνητα, μηχανές, τζιπ και πολλών ακόμη αναγκαίων υλικών, όπως αλκοολόμετρα και ραντάρ, θα εξασφαλιστεί η συνεχής και πολύπλευρη αστυνόμευση του οδικού δικτύου. Η προμήθεια αφορά σε καθαρά οχήματα, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και τα επιβατικά οχήματα και τα SUV θα διαθέτουν κινητήρα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας.

Για την ένταξη της Δράσης στο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-27» με τίτλο «Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» δόθηκε σήμερα συνέντευξη τύπου στο Διοικητήριο της Λάρισας από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας Ταξίαρχο Στυλ. Μπιλιάλη, ενώ διαδικτυακά παρενέβηο αρχηγός της ΕΛΑΣ Αντιστρ. Δημ. Μάλλιος.

Δημ. Κουρέτας

«Eίμαστε πάντα εδώ, ταγμένοι στο στόχο μας, να είμαστε πολύ κοντά στους πολίτες. Από τις δράσεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας σώζονται καθημερινά χιλιάδες ζωές και θα υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με τις προσθήκες που κάνουμε στον εξοπλισμό της ΕΛΑΣ. Σύγχρονος εξοπλισμός, ευέλικτα οχήματα ενισχύουν την αποτελεσματικότητα» ανέφερε την τοποθέτηση του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας σημειώνοντας ακόμη τα εξής: Η ενίσχυση με 3 εκατομμύρια ευρώ θα συνεισφέρει καταλυτικά στον επιτελικό σχεδιασμό, στον συντονισμό και στην αποτελεσματικότερη διοίκηση του επιχειρησιακού βραχίονα της Αστυνομίας, στους δρόμους της Θεσσαλίας. Εκσυγχρονίζουμε την Τροχαία, εργαζόμαστε για την ασφάλεια στους δρόμους, είμαστε δίπλα στους κρατικούς φορείς . Θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και ωφέλιμοι, χρήσιμοι για τους πολίτες της Θεσσαλίας. Στα οχήματα θα υπάρξει ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ασφαλείας, ενώ από την πλευρά μας εργαζόμαστε συνεχώς για την βελτίωση του οδικού δικτύου μέσω παρεμβάσεων σε επικίνδυνα σημεία» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κουρέτας.

Η ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-27 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης περιλαμβάνει αγορά 21 μηχανών , 24 επιβατικά αστυνομικά αυτοκίνητα, 9 αστυνομικά αυτοκίνητα SUV 4X4, συνολικά 19 αυτοκίνητα αγροτικά ειδικής κατασκευής και 52 ασύρματους πομποδέκτες αυτοκινήτων, 5 Φορητά ραντάρ αλκοολόμετρα , 4 γυαλιά-σετ προσομοίωσης μέθης και μια συσκευή προσομοίωσης ανατροπής ατυχημάτων.

Δημ. Μάλλιος

Διαδικτυακά παρενέβη στη συνέντευξη τύπου ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Αντιστρ. Δημήτρης Μάλλιος, ο οποίος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Δημ. Κουρέτα για την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 50% (από 2 εκατ. ευρώ σε 3) και πρόσθεσε: Είναι χαρά και τιμή για την ΕΛΑΣ γιατί η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναγνωρίζει ένα μεγάλο αγώνα που κάνουμε. Είναι σίγουρο ότι με την επένδυση αυτή θα υπάρξει ανταποδοτικότητα στους πολίτες. Η προσφορά είναι μεγάλη γιατί επιχειρησιακά δίνει δύναμη στην ΕΛΑΣ, σε μια περίοδο που υπάρχουν αλλαγές και στον Κώδικα Οδικής Ασφάλειας».

Στ. Μπιλιάλης

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας Ταξίαρχος Στυλ. Μπιλιάλης με τη σειρά του δήλωσε: Τα αυτοκίνητα αυτά θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος συμπολιτών μας γιατί η ασφάλεια των πολιτών είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Βλέπετε την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την χρήση κράνους και ευχαριστούμε την περιφέρεια και τον κ. Κουρέτα για τη μεγάλη προσφορά στην Ελληνική Αστυνομία και το κοινωνικό σύνολο. Είναι ένα μεγάλο έργο και είναι ένα ποσό κορυφαίο. Ιδιαίτερα τα αγροτικά οχήματα θα μας βοηθήσουν σημαντικά, καθώς επαρχιακοί οδοί παραμένουν σε δύσκολη κατάσταση λόγω καιρικών συνθηκών, σεισμού κλπ, κι έτσι η πρόσβαση μας παντού γίνεται πιο προσιτή».

Στη συνέντευξη τύπου παρέστησαν και οι Αστυνομικοί Διευθυντές Θεσσαλίας και ανώτεροι αξιωματούχοι της τοπικής ΕΛ.ΑΣ. και στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας.