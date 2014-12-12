Για την περαιτέρω αναβάθμιση και εμβάθυνση της συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο (American Hellenic Instityte-AHI) συζήτησαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Νίκο Λαρυγγάκη, στη συνάντηση που είχαν σήμερα Τετάρτη στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, στη Λάρισα.

Στην εποικοδομητική συζήτηση που είχαν οι δύο άντρες μπήκαν οι βάσεις για την προώθηση των προοπτικών συνεργασίας της Περιφέρειας με την ομογένεια των Θεσσαλών στις ΗΠΑ: για την ενθάρρυνση δημιουργίας επιχειρηματικών συνεργασιών και την προβολή της Θεσσαλίας ως επενδυτικού προορισμού και ως τόπου ασφαλούς και ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος μέσα από τα δίκτυα του AHI, καθώς και τη διοργάνωση διεθνών εκθέσεων στις ΗΠΑ με επίκεντρο τη Θεσσαλία και την προβολή της Θεσσαλίας ως τουριστικό προορισμό για την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα.

Ακόμη στην συζήτηση τέθηκαν και τα παρακάτω θέματα: Η διοργάνωση της πρώτης συνάντησης Αποδήμων Θεσσαλών των ΗΠΑ στη Θεσσαλία, με τη συγκρότηση Ομοσπονδίας Θεσσαλών της Αμερικής, η επίσκεψη ομογενών στις ρίζες τους, η διοργάνωση φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και η ένταξη της Θεσσαλίας στο πρόγραμμα “The American Hellenic Institute Foundation College Student Foreign Policy Trip” του οποίου στόχος είναι να βοηθήσει Ελληνο-Αμερικανούς φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα βασικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που είναι σημαντικά για τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και στις περιοχές της Νότιας Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Δημ. Κουρέτας

«Η Θεσσαλία δεν είναι απλώς μία ελληνική περιφέρεια, αλλά ένας κόμβος ανάπτυξης καινοτομίας και πολιτισμού, με ευκαιρίες για ασφαλείς και αποδοτικές αμερικανικές επενδύσεις. Η Θεσσαλία θέλει να αναπτύξει πιο στενούς δεσμούς με την Ομογένεια και να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία και το Ινστιτούτο μπορεί να γίνει στρατηγικός σύμμαχος στη γεφύρωση της Θεσσαλίας με την ομογένεια στην Αμερική. Στην προσπάθεια αυτή έχουμε πολύτιμο συμπαραστάτη και αρωγό τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου Νίκο Λαρυγγάκη, τον οποίο και ευχαριστώ για την τιμητική επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Περιφέρεια και για το ενδιαφέρον που επέδειξε για την αξιοποίηση στην Αμερική των δυναμικών κλάδων που διαθέτει η Θεσσαλία» δήλωσε ο Δημήτρης Κουρέτας.

Το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο

Το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο αποτελεί κρίσιμο θεσμό για τις σχέσεις Ελλάδας -ΗΠΑ και εκφράζει τη φωνή της ομογένειας. Παίζει καθοριστικό ρόλο στις επενδύσεις αμερικανικού ενδιαφέροντος στη χώρα μας, αποτελεί στρατηγικό εταίρο για τη δικτύωση με Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες στην Αμερική, ο ρόλος του στη σύνδεση με think taks και φορείς χάραξης πολιτικής στις ΗΠΑ για lobbying σε ενεργειακά- αναπτυξιακά projects που αφορούν την περιφέρεια είναι σημαντικός.

H συνάντηση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων από τις δύο πλευρές, ενώ το παρών έδωσε και ο επιστημονικός συνεργάτης της Περιφέρειας Θάνος Τσιώρας.

Κέντρο Πολιτικής Προστασίας

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ακολούθησε ξενάγηση του κ. Λαρυγγάκη από τον επίτιμο Συντονιστή του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας Ηλία Λεοντάρη στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, όπου ενημερώθηκε για την πρότυπη λειτουργία του και την πολύτιμη συνεισφορά του στην αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων και εκτάκτων περιστατικών κρίσεων.

Ο κ. Λαρυγγάκης δήλωσε εντυπωσιασμένος από το Κέντρο και συνεχάρη τον Περιφερειάρχη κ. Κουρέτα και τους συνεργάτες του για την άρτια και αποτελεσματική λειτουργία του.