Σε νέα ημερομηνία θα διεξαχθεί η πτήση αερόστατων στα Φάρσαλα, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε ανακοίνωσή της ευχαριστεί το κοινό για την παρουσία του.

Αναλυτικά:

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι συντελεστές της εκδήλωσης με τα αερόστατα στα Φάρσαλα ευχαριστούν από καρδιάς τους χιλιάδες πολίτες που ανταποκρίθηκαν με τόσο ενθουσιασμό και αγάπη στη φετινή διοργάνωση. Η παρουσία και η συμμετοχή του κόσμου αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη επιβεβαίωση ότι ο τόπος μας έχει τη δύναμη να γιορτάζει, να αναδεικνύει τις παραδόσεις του και να δημιουργεί νέες εμπειρίες.

Λόγω των ισχυρών ανέμων, η προγραμματισμένη πτήση των αερόστατων δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί. Η απόφαση αυτή ελήφθη με απόλυτη αίσθηση ευθύνης, καθώς η ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών αποτελεί την πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας.

Ζητούμε την κατανόηση όλων για την αναβολή και δεσμευόμαστε ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της δράσης, ώστε όλοι να ζήσουμε αυτή τη μοναδική εμπειρία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ανάδειξη των Φαρσάλων και στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας μέσα από δράσεις που συνδυάζουν παράδοση, εξωστρέφεια και ανάπτυξη».