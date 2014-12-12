Σε ένα ακόμη βήμα που θα κλειδώσει την διασφάλιση της ύπαρξης της θεσσαλικής φυλής προβάτων «Καραγκούνικο», μία από τις καλύτερες φυλές στον πλανήτη, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί την έρευνα για την διασφάλιση του Γενετικού Υλικού της Αυτόχθονης Καραγκούνικης Φυλής και ορίζει το πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Διαχείρισης.

«Δεν μπορούσαμε να επιτρέψουμε να εξαφανιστεί το αυτόχθονο γενετικό υλικό των προβάτων μας, όταν όλος ο επιστημονικό κόσμος παραδέχεται πως η Καραγκούνικη φυλή είναι μία από τις καλύτερες στον κόσμο», αναφέρει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δ. Κουρέτας και συνεχίζει: «Με τη χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου THESSheep «Διατήρηση και ανάδειξη του γενετικού υλικού της σπάνιας αυτόχθονης Καραγκούνικης φυλής προβάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και βελτίωση της ανθεκτικότητάς του στην κλιματική αλλαγή» η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει την πληγείσα θεσσαλική προβατοτροφία, συνεισφέροντας καθοριστικά στη διασφάλιση της βιοποικιλότητας των γενετικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της θεσσαλικής κτηνοτροφία».

Η Καραγκούνικη φυλή προβάτων αποτελεί μία αυτόχθονη φυλή της Θεσσαλίας με μακροβιότητα, ανθεκτικότητα και χαρακτηριστικά ιδανικά προσαρμοσμένα στο θεσσαλικό περιβάλλον που την καθιστούν πολύτιμο τμήμα της θεσσαλικής κτηνοτροφίας. Παρόλα αυτά, η φυλή πλέον απειλείται με εξαφάνιση.

Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας, ο πληθυσμός των Καραγκούνικων προβάτων παρουσιάζει ραγδαία μείωση και έχει σχεδόν υποτριανταπλασιαστεί από το 2011 έως το 2023, και επιπλέον δε υποδιαπλασιαστεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες Daniel, με αποτέλεσμα σήμερα τα καταγεγραμμένα πρόβατα της φυλής να αριθμούν λιγότερο από 3.000. Η δραματική μείωση του πληθυσμού Καραγκούνικων προβάτων και τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναδεικνύουν επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας παρακαταθήκης γενετικού υλικού της φυλής.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσιμης κατάστασης, η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί την διασφάλιση του γενετικού υλικού με κύριο σκοπό τη δημιουργία τράπεζας καταψυγμένου σπέρματος κριών Καραγκούνικης φυλής. Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης σε προβατίνες της φυλής και ενίσχυση της αναπαραγωγικής απόδοσης των ζώων κατά τη θερινή περίοδο. Η υλοποίηση της πράξης βασίζεται στη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ έξι Καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στο πεδίο της αναπαραγωγής των προβάτων, ενώ προβλέπεται η δημιουργία 8 νέων θέσεων εργασίας.

Οι δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας θα πραγματοποιηθούν σε πυρήνα αρσενικών γεννητόρων του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας και σε προβατίνες εκτροφών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Προβατοτρόφων Καραγκούνικων Προβάτων Καρδίτσας, όπως τονίζει η κ. Ειρήνη Βαλάση Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Φυσιολογίας, στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επιστημονικά υπεύθυνη την καθηγήτρια του Τμήματος Κτηνιατρικής.

Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 199.986,04 ευρώ και εντάσσεται στο περιφερειακό πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» για δράσεις έρευνας και καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας «Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα», με προσδοκώμενα οφέλη αποτελούν η διατήρηση και χρήση του γενετικού υλικού της φυλής για δεκαετίες, η διατήρηση πυρήνων γεννητόρων της φυλής, η ενδυνάμωση των προβατοτρόφων Καραγκούνικης φυλής μέσω της αύξησης του πληθυσμού και της παραγωγικότητας των Καραγκούνικων προβάτων καθώς και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των ζώων σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Εξάλλου, η τράπεζα σπέρματος θα διατίθεται για διενέργεια τεχνητής σπερματέγχυσης, και μετά τη λήξη της πράξης, σε εκτροφές του Αγροτικού Συνεταιρισμού Προβατοτρόφων Καραγκούνικων Προβάτων αλλά και σε άλλες εκτροφές. Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα παραμείνει στο πλευρό των προβατοτρόφων του συνεταιρισμού και μετά την ολοκλήρωση του έργου με την παροχή των υπηρεσιών της.