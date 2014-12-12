Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Κουμουνδούρου και Παπαναστασίου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου), ενημερωτική δράση και επίδειξη χρήσης πυροσβεστικών μέσων, στο πλαίσιο της λήψης και εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας που οφείλει να λαμβάνει κάθε φορέας.

Η Δράση υλοποιήθηκε με τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος και της εταιρείας «Pyrosos – ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ι.Κ.Ε.», η οποία είναι ανάδοχος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε από τον κ. Μπάρμπα Αντώνιο, με τη συμμετοχή αιρετών, προϊσταμένων, υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και συμμετεχόντων της άσκησης «ΑΝΤΙΟΧΟΣ 2025».



Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας στον χαιρετισμό του ανέφερε:

«Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί από τον Νοέμβριο του ’23 ξεκίνησε μια προσπάθεια για την οργάνωση του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο λειτουργεί ως πρότυπο, ξεκινώντας από τον κ. Λεοντάρη και συνεχίζεται σήμερα από τον κ. Μπίκο, ο οποίος αποτελεί στέλεχος υψηλού επιπέδου, λόγω της εμπειρίας του. Πλέον διενεργούνται ασκήσεις προσομοίωσης εκτάκτων αναγκών, ενώ υπάρχει και ειδικός εξοπλισμός όπως για παράδειγμα τα σταθμήμετρα. Αν υπήρχε επί φαινομένου Daniel κάτι αντίστοιχο, ο κόσμος θα είχε προειδοποιηθεί έγκαιρα και οι κάτοικοι του Παλαμά θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Στηριζόμαστε, λοιπόν, στα συστήματα αυτοματοποιημένων εντολών και ειδοποίησης και φυσικά στη συνεργασία όλων των φορέων, όπως στους Δήμους, στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική, τους οποίους ευχαριστώ και προσωπικά. Με τέτοιες δράσεις εκπαιδεύουμε και θωρακίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, ώστε να μπορεί να αντιδράσει άμεσα και αποτελεσματικά σε περίπτωση κινδύνου. Επομένως χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Πολιτικής Προστασίας και του ΠΑΜ-ΠΣΕΑ και πιστεύω πως θα είναι χρήσιμη για όλους μας».



Η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας, κα Μαρία Γαλλιού στάθηκε στη σπουδαιότητα της άσκησης, επιβραβεύοντας παράλληλα τη δράση. «Η σημερινή άσκηση των στελεχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τα μέτρα πυρασφάλειας είναι ιδιαίτερα σημαντική και μας αφορά όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο θεωρητικό μέρος, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές πυροπροστασίας, οι διαδικασίες πρόληψης και οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο Αρχιπυραγός κ. Αριστείδης Δόϊκας και ο Πυραγός κ. Θεοφάνης Ζουμπουρλής παρουσίασαν αναλυτικά τα βασικά είδη πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες και χρήση αντιπυρικής κουβέρτας), ενώ αναφέρθηκαν πολύ επεξηγηματικά στις ενδείξεις ασφαλούς χρήσης τους.

Ακολούθησε το πρακτικό μέρος της επίδειξης στον εξωτερικό χώρο του Διοικητηρίου, όπου έγινε άναμμα ελεγχόμενης φωτιάς και παρουσιάστηκε βήμα-βήμα η χρήση φορητών πυροσβεστήρων.



Άξια αναφοράς είναι και η άμεση ανταπόκριση του Δήμου Λαρισαίων και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Λεωνιδάκη, η οποία ήταν καθοριστική για τη διεξαγωγή του πρακτικού μέρους της άσκησης, καθώς επιμελήθηκαν σχολαστικά και την καθαριότητα του περιβάλλοντα χώρου του Διοικητηρίου.



Οι Aντιπεριφερειάρχες κ.κ. Μαρία Γαλλιού και Βασίλης Σίμος συμμετείχαν ενεργά, επιχειρώντας κατάσβεση της φωτιάς, ενώ διερχόμενοι πολίτες και μαθητές χρησιμοποίησαν και εκείνοι τους πυροσβεστήρες εφαρμόζοντας στην πράξη τις οδηγίες των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Να σημειωθεί ότι σήμερα σε όλη τη χώρα ενεργοποιήθηκαν δοκιμαστικά οι σειρήνες Πολιτικής Άμυνας και ήχησαν οι καμπάνες εκκλησιών, στο πλαίσιο του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού. Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης ΤΑΜΣ “ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 2025”, που διεξαγόταν παράλληλα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας κ. Δημ Μπίκος, ο οποίος συντόνισε τη δράση, ο Ταξίαρχος κ. Ζησέκας, η Υπολοχαγός κ. Μπέκα, ο Πυραγός κ. Παπαπαναγιώτου, η Αξιωματικός Γεν. Περ. Δνσης Θεσσαλίας κ. Κλάψα, η Προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας κ. Πορίχη και η προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΑΜ – ΠΣΕΑ), κα Τσακνάκη και ο Τεχνικός Ασφαλείας κ. Δρόσος Ευάγγελος.



Με τέτοιες δράσεις, η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δίνει στην πρόληψη, στην ασφάλεια των πολιτών και των εργαζομένων, καθώς και στη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.