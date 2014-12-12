Στο πλαίσιο του τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου Προβολής και Προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων της, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνει εκδήλωση γευσιγνωσίας οίνου στο Λονδίνο, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των θεσσαλικών κρασιών και την περαιτέρω διείσδυση τους σε μία από τις πλέον απαιτητικές αγορές παγκοσμίως.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει Masterclass καθώς και Walk Around Tasting, δίνοντας την ευκαιρία σε επαγγελματίες του χώρου –εισαγωγείς, διανομείς, δημοσιογράφους και opinion leaders– να γνωρίσουν από κοντά τον πλούτο και την ποικιλομορφία των θεσσαλικών κρασιών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με τους ίδιους τους παραγωγούς, να δοκιμάσουν ετικέτες υψηλής ποιότητας και να ανταλλάξουν απόψεις για τις τάσεις και τις προοπτικές της διεθνούς οινικής αγοράς.

Τη συντονιστική παρουσίαση του Masterclass θα αναλάβει ο Head Sommelier & Wine Buyer του Ekstedt at The Yard, Κλέαρχος Κανελλάκης.

Με τη δράση αυτή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενδυναμώνει το όραμά της για την προβολή της οινικής και γαστρονομικής της ταυτότητας, ενισχύοντας τις προσπάθειες των Θεσσαλών παραγωγών να αποκτήσουν σταθερή παρουσία στη βρετανική αγορά. Η διοργάνωση τελεί υπό την υποστήριξη εξειδικευμένων φορέων επικοινωνίας και διοργάνωσης εκθέσεων και εκδηλώσεων, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και διεθνή απήχηση.

Η παρουσία της Θεσσαλίας στο Λονδίνο υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Περιφέρεια στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη συνεργασιών που αναδεικνύουν τον δυναμισμό του θεσσαλικού αμπελώνα και την ποιότητα των προϊόντων του.