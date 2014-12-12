Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε με επιτυχία στη διεθνή έκθεση τουρισμού IFTM Top Resa, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της εθνικής συμμετοχής υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

Την αποστολή της Θεσσαλίας αποτελούσαν η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κα Αναστασία Αδαμοπούλου, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Β. Σποράδων κα Αμαλία Γραββάνη, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κα Χρυσούλα Τσαγανού, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Βασίλης Πινακάς και η υπάλληλος του Γραφείου Τουρισμού Π.Ε. Μαγνησίας & Β. Σποράδων κα Ζωή Νασίκα.

Από την πρώτη ημέρα της έκθεσης, το περίπτερο της Θεσσαλίας αποτέλεσε πόλο έλξης και σημείο σημαντικών επαφών. Την αποστολή τίμησαν με την παρουσία τους: Ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία κ. Αντώνης Αλεξανδρίδης, συνοδευόμενος από τον Υπεύθυνο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων κ. Μάριο Μαθιουδάκη, με τους οποίους συζητήθηκαν στρατηγικές δράσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της προβολής της Θεσσαλίας.

Η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, συνοδευόμενη από τη νέα Πρόεδρο του ΕΟΤ κα Αγγελική Βαρελά, με τις οποίες ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού στη Θεσσαλία. Ο Δήμαρχος Σκιάθου κ. Θεόδωρος Τζούμας, ο οποίος πραγματοποίησε επαφές στον χώρο της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων Β2Β συναντήσεων, η θεσσαλική αποστολή είχε σειρά επαφών με εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, τουριστικών οργανισμών και ψηφιακών πλατφορμών:

-TRANSAVIA FRANCE: συζητήθηκε η προοπτική δρομολογίων προς το αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου.

-EASY JET HOLIDAYS: εκδήλωσε ενδιαφέρον για συνεργασίες με ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία και τοπικούς tour operators.

-LOT Polish Airlines: εξετάστηκε η πιθανότητα νέας σύνδεσης με Ν. Αγχίαλο.

-VARIETY CRUISES: ενδιαφέρον για κρουαζιέρες μικρών πλοίων στις Βόρειες Σποράδες.

-Iswhere: παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας αυτοεξυπηρέτησης για τουρίστες και DMOs.

-CK Agency: προτάσεις ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού στη Θεσσαλία.

-WTi 360 LTD και OTIPASS: προτάσεις για ψηφιακή καταχώρηση προορισμών και για δημιουργία «city card» με κοινωνικό χαρακτήρα αντίστοιχα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και από ξένους εκπροσώπους, όπως το SAM Travel από το Ουζμπεκιστάν, με αίτημα λίστας DMCs, αλλά και από αγορές όπως η Σενεγάλη, για εισερχόμενο τουρισμό και παροχή πληροφοριών.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν άτυπες συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων ελληνικών περιφερειών, αλλά και με αεροπορικές εταιρείες όπως η Sky Express και η Cyprus Airways, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανές νέες συνέργειες.

Η συμμετοχή της Θεσσαλίας στην έκθεση ανέδειξε τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της και την προσέλκυση επισκεπτών από νέες αγορές.

Η αποστολή ολοκληρώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, με τα πρώτα αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν την ορθότητα της στρατηγικής εξωστρέφειας και συνεργασιών που ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας