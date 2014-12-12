Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεθνή τουριστική έκθεση TTG 2025, που πραγματοποιήθηκε στο Rimini της Ιταλίας από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της εθνικής συμμετοχής υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

Την αποστολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτέλεσαν η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κα Αναστασία Αδαμοπούλου, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Βορείων Σποράδων κα Αμαλία Γραββάνη και ο υπάλληλος του Γραφείου Τουρισμού Π.Ε. Βορείων Σποράδων κ. Αργύρης Μεργιάς.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε ενεργά στην εθνική παρουσία της Ελλάδας, προβάλλοντας το πολυδιάστατο τουριστικό της προϊόν, τις θεματικές διαδρομές, τη γαστρονομία, τη φύση και τον πολιτισμό της. Το περίπτερο του ΕΟΤ – GREECE αποτέλεσε κέντρο ενδιαφέροντος για επαγγελματίες του τουρισμού, tour operators και εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής αγοράς, ενώ η θεσσαλική αποστολή είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη Θεσσαλία ως προορισμό τεσσάρων εποχών, ιδανικό για αυθεντικές εμπειρίες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συναντήσεις και επαφές με εκπροσώπους τουριστικών φορέων, αεροπορικών εταιρειών και επιχειρήσεων του τουρισμού. Ξεχώρισε η συνάντηση με τη Διευθύντρια Διεθνούς Αγοράς της VOLOTEA, κα Valeria Rebasti, όπου εξετάστηκε η δυνατότητα δρομολογίων προς το Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου, με επανεξέταση του θέματος για το 2027. Επίσης, με τον κ. Γεώργιο Μπαλιούσκα της Sky Express και τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης κ. Κώτσογλου συζητήθηκε η ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης Ηρακλείου – Νέας Αγχιάλου, με θετική ανταπόκριση.

Ενδιαφέρον για συνεργασία εξέφρασαν ο Alessandro Santelia, ιδιοκτήτης του τουριστικού γραφείου Go4Sea, ο οποίος ζήτησε τη χαρτογράφηση θεματικών διαδρομών στη Θεσσαλία (trekking, cycling), καθώς και οι εκπρόσωποι του Girolibero.it, κορυφαίου οργανισμού εναλλακτικού τουρισμού, που προγραμματίζουν την ένταξη της Θεσσαλίας στα διεθνή προγράμματά τους.

Σημαντικές επαφές έγιναν επίσης με την Ester Draicchio, βοηθό Διευθύντρια της ANEK LINES, για τη διευκόλυνση ακτοπλοϊκών μετακινήσεων από και προς την Ιταλία, καθώς και με τα πρακτορεία Navitours, Samantha Tours, Welcometravel, Chiavi della Città και Celtours, τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συνεργασίες σε διαφορετικά πεδία του τουρισμού, από τον πολυτελή και συνεδριακό έως τον οικοτουρισμό και τον πολιτιστικό.

Παράλληλα, ο Tim Berezin αναζήτησε πληροφορίες για θέσεις υποδοχής τροχόσπιτων στη Θεσσαλία, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον τουρισμό ελευθέρου τύπου και την ανάπτυξη σχετικών υποδομών στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη συνάντηση με την Ευφροσύνη Μητά, Γενική Σύμβουλο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Ρώμη, η οποία διαβεβαίωσε για τη συνεχή στήριξη και συνεργασία της Πρεσβείας σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προώθησης.

Το Γραφείο του ΕΟΤ Ιταλίας παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμήν της ελληνικής αποστολής, ενισχύοντας την ενότητα και τη δικτύωση μεταξύ των ελληνικών Περιφερειών και επαγγελματιών.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τη Διευθύντρια του ΕΟΤ Ιταλίας κα Κυριακή Μπουλασίδου και την εκπρόσωπο του ΕΟΤ Ελλάδας κα Έφη Γρεβενίτη, για την άψογη διοργάνωση και τη συνεχή στήριξη στην προβολή της Ελλάδας και της Θεσσαλίας στις διεθνείς τουριστικές αγορές.

Η συμμετοχή στην TTG Rimini εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας για διεθνή τουριστική προβολή, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της Θεσσαλίας στις ευρωπαϊκές αγορές, την προσέλκυση νέων επισκεπτών και την προώθηση βιώσιμων, αυθεντικών εμπειριών που αναδεικνύουν τον πλούτο και τη μοναδικότητα της περιοχής.