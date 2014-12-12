Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε με ιδιαίτερη επιτυχία και με δικό της περίπτερο στην ANUGA 2025, τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική διεθνή έκθεση Τροφίμων & Ποτών, που πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία της Γερμανίας από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου.

Η ANUGA 2025 αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για τη δικτύωση, τη σύναψη εμπορικών συνεργασιών και την προβολή των Θεσσαλικών προϊόντων στη διεθνή αγορά.

Με την καθοδήγηση και το όραμα του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, η Θεσσαλία προέβαλε δυναμικά τα ποιοτικά, αυθεντικά και εξωστρεφή προϊόντα της, αναδεικνύοντας τον πλούτο της τοπικής παραγωγής και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κέρδισε τις εντυπώσεις, καθώς είχε τις περισσότερες συμμετοχές επιχειρήσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες που συμμετείχαν, σε μία Έκθεση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 200.000 επισκεπτών και στην οποία 8.000 εκθέτες παρουσίασαν τα προϊόντα και τις καινοτόμες δράσεις τους.

Επικεφαλής της αποστολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Δημήτρης Τσέτσιλας, ενώ παρόντες ήταν ο περιφερειακός σύμβουλος Κωνσταντίνος Μπάρδας και οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι Σπύρος Κατσαμάκας, ΜπέσυΤσιάχα, Γεωργία Γεωργιάδου, οι οποίοι συνεργάστηκαν και στήριξαν τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη διεθνή έκθεση.

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με τα Επιμελητήρια της Θεσσαλίας, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Επιμελητηριακής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της επιχειρηματικότητας του τόπου μας.

Η Θεσσαλία εκπροσωπήθηκε από 20 δυναμικές επιχειρήσεις, που παρουσίασαν την ποικιλία, την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα των προϊόντων τους, προσελκύοντας το ενδιαφέρον διεθνών αγοραστών και επισκεπτών.

Οι Θεσσαλικές επιχειρήσεις που εκπροσώπησαν την Περιφέρειά Θεσσαλίας στην ANUGA 2025 ήταν :

AGROTIS LTD

ENIA FOODS PC

FARMHOUSE SA

AVRAMOULIS BROS. GP

ELBAK SA

INTERCOMM FOODS SA

PINEIOS BREWERY SA

ARTION NASIAKOPOULOS SA

TACHAS BROS SA

EL.I. HARMANIS SA

VAVLIAKIS ATHANASIOS-DEMETRA

KANTIKOU MARIA

FOTOU AIKATERINI

LYCHNARAS VERGINA S.A.

JVK FOODS P.C.

CHOIROFARM LTD

PEPER SA

ALEXANDROS & SOTIRIOS BOUDOURIS GP

TRIMAS ILIAS & CO

2BOX