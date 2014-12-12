Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε στην 3η εταιρική συνάντηση του έργου DAPHNE (Decarbonising healthcare in EU regions) του Προγράμματος Interreg Europe που φιλοξενήθηκε στο Δουβλίνο στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Υπηρεσιών Υγείας (Health Service Executive – HSE), ο οποίος έχει υιοθετήσει δράσεις, που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των υπηρεσιών υγείας στην Ιρλανδία.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της συνάντησης το HSE, Health Service Executive (Capital & Estates Sustainable Infrastructure Office , που ασχολείται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των κτιριακών και τεχνικών υποδομών παρουσίασε τα προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας, που εφαρμόζει σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, όπως η αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και φωτισμού, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπου είναι εφικτό, καθώς και η προώθηση πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας στην καθημερινή λειτουργία με στόχο όχι μόνο τη μείωση του κόστους λειτουργίας, αλλά και τη συμβολή στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του συστήματος υγείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταίροι του έργου ενημερώθηκαν για το Metering Improvement Programme, πρόγραμμα που εφαρμόζει ο Health Service Executive με σκοπό τη βελτίωση της καταγραφής και παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας μέσα από την εγκατάσταση και αναβάθμιση μετρητών ενέργειας (ηλεκτρισμού, θέρμανσης, νερού), τη δημιουργία βάσης δεδομένων κατανάλωσης, ώστε να εντοπίζονται οι μονάδες με υψηλές ανάγκες και σπατάλες, την υποστήριξη στον σχεδιασμό έργων ενεργειακής απόδοσης και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους καθώς και τη συμμόρφωση με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους για μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ενεργειακή εξοικονόμηση.

Σημειώνεται ότι ο Health Service Executive έχει λάβει πιστοποίηση κατά ISO 50001 για το σύστημά της ενεργειακής διαχείρισης, ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της για κλιματική δράση και «απο-ανθρακοποίηση» των υποδομών της, καταγράφοντας σημαντικά αποτελέσματα στη μείωση των εκπομπών που σχετίζονται με την ενέργεια, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης καθώς και τη μείωση κόστους λειτουργίας.

Στη συνέχεια οι υπόλοιποι εταίροι του έργου από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Ιταλία, Ρουμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Πολωνία και Σουηδία) παρουσίασαν την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με την καταγραφή, συλλογή και αξιοποίηση των δεδομένων που αφορούν στις δράσεις υψηλού αντίκτυπου του έργου DAPHNE (παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εγκαταστάσεις και λειτουργίες, αλυσίδα εφοδιασμού, διαχείριση απορριμμάτων κ.λπ.) στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Κοινός τόπος των προκλήσεων των εταίρων είναι η δυσκολία στην καταγραφή και συγκέντρωση της πληροφορίας κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και στη σημασία ενός κεντρικού συστήματος συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων το οποίο μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη μείωση εκπομπών άνθρακα.

Στο εργαστήριο διαπεριφερειακής ανταλλαγής εκμάθησης οι εταίροι είχαν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την εφαρμογή των καλών πρακτικών του έργου σε τοπικό επίπεδο μέσω της πρακτικής του HSE και του SEAI (Δημόσια Αρχή Βιώσιμης Ενέργειας), καθώς επίσης και με ενεργή επιτόπια εκπαίδευση του ΕΕΜ (Δημόσια Αρχή ενεργειακών πιστοποιητικών), του CΕΜ (Εθνική Αρχή Συντονισμού & Αξιολόγησης). Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τις Επιτροπές Παρακολούθησης, κατά τη διάρκεια της οποίας επισημάνθηκαν τα ορόσημα και οι υποχρεώσεις του κάθε εταίρου.

Η ατζέντα της δεύτερης ημέρας της συνάντησης περιελάμβανε επίσκεψη μελέτης στο νοσοκομείο Saint Brigid’s Hospital, στο οποίο έχουν πραγματοποιηθεί δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο πλαίσιο της βελτίωσης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των υπηρεσιών υγείας από το Health Service Executive. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι των εταίρων είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, που πραγματοποιήθηκαν στο νοσοκομείο οι οποίες αφορούν στην αναδιάταξη του συστήματος θέρμανσης με την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και την αναβάθμιση του φωτισμού, βελτιώνοντας σημαντικά την ενεργειακή απόδοση.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη κ. Κουρέτα συμμετέχει σε ευρωπαϊκές δράσεις και υλοποιεί έργα, αξιοποιώντας ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης με στόχο τη μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα υγείας.

Το έργο DAPHNE υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών στο τηλέφωνο 2413506239,359 και στην ιστοσελίδα του έργου https://www.interregeurope.eu/daphne.