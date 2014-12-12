Τον νέο περιφερειακό Συντονιστή της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ε.α. αντιστράτηγο, κ. Δημήτρη Μπίκο, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης κ. Δημήτρης Κουρέτας, παρουσία και του απερχόμενου Ηλία Λεοντάρη, που πλέον θα φέρει τον τίτλο του «επίτιμου» συντονιστή, με απόφαση ΦΕΚ.

Ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε στο «βαρύ» βιογραφικό του κ. Μπίκου, σημειώνοντας ότι η Πολιτική Προστασία παραμένει σε επιφυλακή, με έμφαση στην αντιπυρική περίοδο και με το πέρας αυτής η Περιφέρεια θα παρουσιάσει τις νέες πλατφόρμες που έχει δημιουργήσει, στο πλαίσιο αναβάθμισης της νευραλγικής αυτής Υπηρεσίας.

Δημ. Μπίκος

Ο νέος Περιφερειακός Συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας κ. Δημήτρης Μπίκος στις πρώτες του δηλώσεις μίλησε με εγκωμιαστικά λόγια, τόσο για τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος δημιούργησε ένα εντυπωσιακό οικοδόμημα, όπως το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, πρότυπο σε όλη τη χώρα, όσο και για τον προκάτοχο του Ηλία Λεοντάρη, ο οποίος και τον πρότεινε ως διάδοχό του: Όραμα και πάθος αντίκρισα, γνωρίζοντας αυτούς τους δύο άντρες και είναι δύο αξίες που μ΄έχουν σημαδέψει και στην επαγγελματική μου καριέρα.

Αυτές θα τις υπηρετήσω πιστά. Πρόθεση μου είναι να εξελίξω το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας. Ζητώ τη βοήθεια απ΄όλους τους φορείς και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για να φέρουμε εις πέρας αυτήν την κρίσιμη αποστολή. Δεν μπαίνω σ ένα νέο χώρο, τον γνωρίζω από την επαγγελματική μου καριέρα. Δεσμεύομαι να τρέξω πολλά χιλιόμετρα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Τα εργαλεία που μας έχει διαθέσει ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας εγγυώνται την πολύ καλή δουλειά που θα κάνουμε» σημείωσε.

Ηλ. Λεοντάρης

Από την πλευρά του, ο επίτιμος πλέον Συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας Ηλίας Λεοντάρης ευχήθηκε καλή επιτυχία στον κ. Μπίκο -την οποία θεωρεί δεδομένη- και ευχαρίστησε τον προσωπικό του φίλο και Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα που έκανε αποδεκτή την πρότασή του για τον νέο Συντονιστή. «Ο Δημήτρης Κουρέτας δημιουργεί ιστορία με το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας. Γράφει καινούρια πράγματα και δεν του χρειάζονται κομπλιμέντα. Το μυαλό μου παραμένει στη Θεσσαλία. Πλέον και με την ιδιότητα του επιτίμου Συντονιστή, κάτι το οποίο δεν προϋπήρχε στην ιστορία της δημόσιας διοίκησης και ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη για τις σχετικές ενέργειες, θα έχω συνεχή συνεργασία με τον κ. Μπίκο για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους Θεσσαλούς. Ασφαλώς έχω ένα μέρος της ευθύνης για την επιλογή μου την οποία θεωρώ σωστή. Θέλουμε την άριστη συνεργασία με όλους και με τα ΜΜΕ γιατί ο κόσμος είναι ήρεμος όταν έχει σωστή ενημέρωση. Πρόθεση μας είναι να γίνει και ένα επιμορφωτικό σεμινάριο προς τους δημοσιογράφους για να ενημερωθούνε για κρίσιμες λέξεις και την ορολογία που χρησιμοποιεί η Πολιτική Προστασία».

Ποιος είναι ο Δημ. Μπίκος

Ο Αντιστράτηγος εα Δημήτριος Μπίκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1983, ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού και το 1984 επιλέχθηκε για τις Ειδικές Δυνάμεις. Έχει φοιτήσει σε όλα τα προβλεπόμενα σχολεία Πεζικού και Ειδικών Δυνάμεων στην Ελλάδα, αλλά και σε σχολεία του Εξωτερικού και είναι εν ενεργεία Αλεξιπτωτιστής Ελευθέρας Πτώσεως. Έχει υπηρετήσει στις περισσότερες Μοίρες Καταδρομών και Αλεξιπτωτιστών, καθώς και ως επιτελής, σε επιχειρησιακούς Σχηματισμούς.

Στα περισσότερα από τα 40 χρόνια καριέρας, έχει διοικήσει όλα τα κλιμάκια ιεραρχίας με σημαντικά επιτεύγματα στους τομείς της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της οργάνωσης και των υποδομών, αλλά και της αναβάθμισης του προσωπικού. Αποστρατεύτηκε ως Επίτιμος Διοικητής του Γ’ Σώματος Στρατού και του Νατοικού Στρατηγείου NRDC. Επιπρόσθετα έχει υπηρετήσει σε επιχειρησιακές θέσεις του ΝΑΤΟ στο εξωτερικό, με εξέχουσα την τοποθέτησή του ως Διοικητή της Ελληνικής Δύναμης Αφγανιστάν, κατά την αρχική φάση των επιχειρήσεων, το 2002, καθώς και το 2009 όταν ανέλαβε τη νευραλγική Διεύθυνση Τρεχουσών Επιχειρήσεων στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία, στο οποίο είχε ανατεθεί ο έλεγχος των επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν. Έχει τιμηθεί με διάφορα μετάλλια και τιμητικές διακρίσεις.

Ιδιαίτερα τον Φεβρουάριο 2011, του απονεμήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, η ανώτατη τιμητική διάκριση της Συμμαχίας, το Μετάλλιο Εξαίρετης Υπηρεσίας (NATO MERITORIOUS SERVICE MEDAL), για την προσφορά του στην οργάνωση των Δυνάμεων Εθνικής Ασφάλειας του Αφγανιστάν, ως τον πρώτο Έλληνα Αξιωματικό, στον οποίο έχει απονεμηθεί η εν λόγω διαμνημόνευση. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου, του Κολλεγίου Άμυνας του ΝΑΤΟ (Σχολή Εθνικής Άμυνας ΝΑΤΟ), στη Διεθνή Ασφάλεια και Στρατηγική και κάτοχος MΒΑ στη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Είναι έγγαμος και έχει 3 παιδιά.





