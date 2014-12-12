Έργα που στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας έμπρακτα και ειδικότερα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Λάρισα, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, για πρώτη φορά μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021-25 (εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), συνολικού προϋπολογισμού 5,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι Προσκλήσεις που ήδη εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα και που αφορούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι 9 και ανέρχονται σε 3.194628 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες αναμένεται να ενταχθούν μέχρι τέλους του έτους.

Πιο συγκεκριμένα η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εντάξει στο Πρόγραμμα ΠΠΑ, 9 προσκλήσεις που αφορούν προμήθειες εξοπλισμού σε κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με τους παρακάτω προϋπολογισμούς: Πνευμονολογική Κλινική 500.000€, Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας των Νεογνών 491.674€, Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική 250.000€, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής 660.500€, Οφθαλμολογική Κλινική 101.260€, Ορθοπεδική Κλινική 280.000€ και προμήθεια χειρουργικών ειδών Ορθοπεδικής Κλινικής 400.000€, προμήθεια προσαρμοσμένου και κατάλληλου εξοπλισμού για τις ανάγκες και την εφιστάμενη δομή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας 250.794 €, Αιματολογική Κλινική 260.400€.

Να σημειωθεί ότι η ένταξη του έργου «Μετατροπή χώρου για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων ΜΜΑΚ στην Αιματολογική Κλινική έγινε σήμερα Πέμπτη. Η υλοποίηση της Πράξης εξασφαλίζει άσηπτες συνθήκες για τους ασθενείς, προκειμένου να προφυλαχθούν από τα μικρόβια του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος συνοδεύονταν από τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Βαγγέλη Αποστόλου, βρέθηκε σήμερα Πέμπτη στην Πνευμονολογική Κλινική και στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου κατά τη διάρκεια σύσκεψης ενημερώθηκε από τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη, τη διοικήτρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Μαίρη Κουτσιούμπα και τους διευθυντές των Κλινικών Κ. Γουργουλιάνη- Ζωή Δανιήλ, Ιωάννα Γριβέα για την πολλαπλή ωφελιμότητα ανανέωσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την σπουδαιότητα της επένδυσης σε ασθενείς και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Η διάθεση ενισχυμένων πόρων για έργα, εξοπλισμούς και δράσεις στήριξης του συστήματος υγείας στοχεύει στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας των γιατρών, του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού και στην ελάφρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών.

Δημ. Κουρέτας

«Στηρίζουμε κατά προτεραιότητα έργα ασφάλειας για τους πολίτες και η υγεία είναι κυρίαρχη προτεραιότητα στο πρόγραμμα μας. Γι αυτό και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και για πρώτη φορά κάνουμε χρήση των κονδυλίων του εθνικού ΠΔΕ. Είμαστε πάντα συνεπείς στον σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση των έργων.

Στηρίζουμε τη δημόσια υγεία έμπρακτα και με σχέδιο. Χαίρομαι μάλιστα ιδιαίτερα για την σημερινή ένταξη ενός εμβληματικού έργου, που θα έχει υλοποιηθεί μέχρι τέλος του χρόνου, που αφορά τη μονάδα μεταμόσχευση μυελού των οστών στην Αιματολογική Κλινική την οποία πολύ σύντομα θα επισκεφτούμε για τις σχετικές ανακοινώσεις.

Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη Θεσσαλία και να την κάνουμε ένα σημαντικό κόμβο παροχής υπηρεσιών υγείας. Τα έργα προτεραιότητας της Περιφερειακής Αρχής είναι η ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτικής προστασίας, η αντιπλημμυρική θωράκιση, η αναβάθμιση του συστήματος πολιτικής προστασίας, η στήριξη της δημόσιας υγείας, η αγροτική ανάπτυξη, η αναβάθμιση των πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων. Έτσι ιεραρχούμε τη σπουδαιότητα των έργων στην Περιφέρεια» δήλωσε ο Δημ. Κουρέτας.

Φ. Σερέτης

Ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης χαρακτήρισε άριστη τη συνεργασία που έχει με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα και τον ευχαρίστησε για τις χρηματοδοτικές δράσεις που αναδεικνύουν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σε κομβικό σημείο αναφοράς για όλη την Κεντρική Ελλάδα.

«Όπως είναι γνωστό ξεκινούν οι διαδικασίες για τη μεταφορά της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, προκειμένου με την ολοκλήρωση των διαδικασιών -σε σύντομο χρονικό διάστημα- το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, για την αντιμετώπιση περιστατικών των βρεφών, των νεογνών και των παιδιών, αφού διαθέτει ΜΕΘ Παίδων, ΜΕΝ νεογνών και πλήρως ανεπτυγμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Επίσης σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακαίνιση της Παιδιατρικής Κλινικής, η οποία ανακατασκευάζεται και θα παραδοθεί εντός τριμήνου, η οποία πραγματοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ» δήλωσε ο κ. Σερέτης.

Μ. Κουτσιούμπα

Από την πλευρά της, η Διοικήτρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Μαίρη Κουτσιούμπα ευχαρίστησε, τόσο τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, όσο και τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη «καθώς όλες οι δεσμεύσεις τους υλοποιούνται και το Νοσοκομείο παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας».

Να σημειωθεί ότι στην σύσκεψη παρέστησαν η Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας Ελένη Αρναούτογλου, η Διευθύντρια της υπηρεσίας Νοσηλείας Εύη Χαρίση, ο αναπληρωτής Διοικητής Κ. Γρηγορίου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βαγγ. Παπακωνσταντίνου και οι συνεργάτες του Περιφερειάρχη, Λάζαρος Μακρής, Βασίλης Έξαρχος.

Ακολούθησε ξενάγηση του κ. Κουρέτα στους χώρους των Κλινικών.

Πνευμονολογική Κλινική

Στην Πνευμονολογική Κλινική εντάχθηκε η προμήθεια εξοπλισμού στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025» με συνολικό προϋπολογισμό 500.000 ευρώ και αφορά: Μονάδα υπέρηχων με εύκαμπτο video βρογχοσκόπιο υπέρηχων, τροχήλατο σύστημα θωρακοσκόπησης και περιφερειακών φορητής χρήσης, εξοπλισμό στεγνώματος και αποθήκευσης ενδοσκοπίων κάθετης στήριξης με ειδικό λογισμικό διαχείρισης και φορητό μηχάνημα πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου.

Εκεί ο Περιφερειάρχης έγινε δεκτός από τον Καθηγητή Κ. Γουργουλιάνη, ενώ για τις παροχές που αναμένεται να παράσχουν τα νέα μηχανήματα μίλησαν η Διευθύντρια της Κλινικής Καθηγήτρια Ζωή Δανιήλ και την υπεύθυνη ενδοσκοπικού, Διευθύντρια στο ΕΣΥ Ελ. Καρέτση.

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

21 μηχανήματα συνολικού προϋπολογισμού 491.674,88€, προβλέπονται για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.