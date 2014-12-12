Τον προστάτη της, Αρχάγγελο Μιχαήλ, εορτάζει η Πολεμική Αεροπορία με εκδηλώσεις που διοργανώνει το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας στην 110 Πτέρυγα Μάχης Λάρισας.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 10:30 σήμερα το πρωί θα τελεσθεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων της 110 Πτέρυγας Μάχης, για να ακολουθήσει επίσημος εορτασμός και δοξολογία στην 110 Πτέρυγα Μάχης, παρουσία θρησκευτικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, ενώ στις 12 το μεσημέρι θα γίνει αεροπορική επίδειξη του Demo Team «Ζευς» στην 110 Π.Μ.

Σημειώνεται πως η 110 Πτέρυγα Μάχης, στο πλαίσιο του εν λόγω εορτασμού, θα είναι ανοιχτή για το κοινό και αύριο Κυριακή 9 Νοεμβρίου, από 09:00 έως 17:00, όπως και ο Χώρος Ιστορικών Εκθεμάτων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας «Μορφές Αεροπορικού Πνεύματος», θα λειτουργήσει για το κοινό και αύριο Κυριακή 9 Νοεμβρίου, από 09:00 έως 17:00.