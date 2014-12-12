Με την πολυβραβευμένη λαρισαϊκή χορωδία «InDONNAtiόn», θα κάνει έναρξη το 13ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης, στον κήπο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, στις 26 Αυγούστου2025. Η «InDONNAtiόn», με σημαντική διεθνή παρουσία, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Δημήτρη Κτιστάκη και με πιανιστική συνοδεία της βοηθού μαέστρου Φρόσως Κτιστάκη, θα “ντύσει” μουσικά την εκδήλωση..

Η συναυλία της χορωδίας InDonnation υποστηρίζεται από το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Το γυναικείο φωνητικό σύνολο «InDONNAtiόn» δημιουργήθηκε το 2012 από τον καταξιωμένο μαέστρο Δρ. Δημήτρη Κτιστάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου και απαρτίζεται κατά κυρίως από μονωδούς και επαγγελματίες μουσικούς. Τη χορωδία συνοδεύει μόνιμα η πιανίστα Φρόσω Αστ. Κτιστάκη, η οποία είναι επίσης βοηθός μαέστρου, αλλά και φωνητικό μέλος του συνόλου.

Κατά τη διάρκεια της δημιουργικής της πορείας, η «InDONNAtion» έχει εμφανιστεί σε επιλεγμένες τοποθεσίες όπως: Ιόνιος Ακαδημία της Κέρκυρας, Φεστιβάλ Σίφνου, Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, Κρατική Τηλεόραση, περιοδεία στη Βαυαρία της Γερμανίας, έπειτα από πρόσκληση της Ειδικής Επαγγελματικής Σχολής Μουσικής του Bad Königshofen (Ιούνιος 2019), Περιφερειακό Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης στο Palazzo Riso, Περιφερειακό Αρχαιολογικό Μουσείο Antonino Salinas (Παλέρμο Οκτώβριος 2021) κλπ., ενώ έχει συνεργαστεί με ποικίλα επιτυχημένα μουσικά σχήματα εντός και εκτός συνόρων. Η χορωδία έχει πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό της.

Ο μαέστρος της χορωδίας Δημήτρης Κτιστάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διεύθυνσης Μικτής –Επαγγελματικής χορωδίας στο ΤΜΣ του Ιονίου Πανεπιστημίου / Μαέστρος της χορωδίας και του Φωνητικού Συνόλου του ΤΜΣ, Διευθυντής Ορχήστρας, σολίστ πιάνου. Έχει συμπράξει σε σπουδαίες παραγωγές με τους σημαντικότερους φορείς της χώρας μας (ΕΛΣ, ΕΡΤ ΚΟΑ, ΜΜΑ, Φεστιβάλ Αθηνών). Αποφοίτησε από την Hochschule für Musik SAAR, αποκτώντας Δίπλωμα Καθηγητή Πιάνου και 3 Μεταπτυχιακά Διπλώματα: Σολιστικό Δίπλωμα Πιάνου, Διεύθυνσης Χορωδίας και Διεύθυνσης Ορχήστρας.

Επιλέχθηκε στη διετή πειραματική μεταπτυχιακή τάξη Lied-Duo με την Anne Kathrin Fetik και καθηγητή τον Irvine Gage. Υπήρξε Α΄ μαέστρος της πολυβραβευμένης Madrigalchor Dillingen και υπότροφος του Ιδρύματος Richard Wagner. Στο ενεργητικό του υπάρχουν ηχογραφήσεις για το Γερμανικό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση καθώς και εμφανίσεις ως σολίστ, μαέστρος και συνοδός μουσικών συνόλων σε Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Ρουμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Λετονία, Σουηδία, Σερβία, Αυστραλία, Νότια Κορέα, Ινδονησία και ΗΠΑ.

Είναι μέλος κριτικών επιτροπών σε διεθνείς διαγωνισμούς. Δίδαξε το μάθημα Διεύθυνση Φωνητικών Συνόλων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Τρικάλων και μαέστρος των ορχηστρών και χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης. Είναι ιδρυτής και μαέστρος του γυναικείου φωνητικού συνόλου «InDONNAtión» στη Λάρισα, με την οποία έχει στην κατοχή του 4 χρυσά βραβεία σε τέσσερις διαδοχικούς διαγωνισμούς με κατακτήσεις 1 ων θέσεων και είναι η μοναδική ελληνική χορωδία που έχει κατακτήσει το Grand Prize σε διεθνή διαγωνισμό (Πορτογαλία 2018). Είναι κάτοχος του πρώτου Διδακτορικού τίτλου που δόθηκε στην Ελλάδα στον Τομέα της Εκτέλεσης της Διεύθυνσης Χορωδίας / Ιόνιο Πανεπιστήμιο 2020. Από τον Ιανουάριο του 2016 έχει συνεργαστεί σε παραπάνω από 50 παραγωγές με τη χορωδία της ΕΡΤ.

Φρόσω Α. Κτιστάκη: Διδάκτωρ του Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, κάτοχος Μεταπτυχιακού Σολιστικού Διπλώματος και Διπλώματος Ειδίκευσης Πιάνου (Hochschule für Musik Saar με Υποτροφία εξαιρετικών επιδόσεων), απόφοιτος της Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen και κάτοχος Πτυχίων Ανώτερων Θεωρητικών (Δ.Ω.Λ., Σ.Ω.Λ.). Έχει δώσει πολλά ατομικά ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου σε Ελλάδα και εξωτερικό, εργάστηκε ως καθηγήτρια πιάνου και συνοδός-πιανίστα σε σημαντικούς φορείς και ιδρύματα (Saarländisches Staatstheater, Σχολή Όπερας/Ανώτατη Σχολή Μουσικής Saar, Ανώτερη Σχολή Χορού Λάρισας, Δ.Ω.Λ.), έχει κάνει ηχογραφήσεις για το γερμανικό ραδιόφωνο, και έχει συμμετάσχει σε εκπομπές της ΕΡΤ.

Σήμερα, εργάζεται στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας, διδάσκει πιάνο και είναι υπεύθυνη του Συνόλου «Μιούζικαλ και Μουσικής Κινηματογράφου», ενώ παράλληλα διδάσκει στο Aegean College. Είναι πιανίστα, βοηθός μαέστρου, χορωδός της «InDONNAtiόn» και μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας. Υπήρξε μαέστρος παιδικών και νεανικών χορωδιών. Έχει μεταφράσει από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα όπερες και μιούζικαλ, έχει ηχογραφήσει το CD “Dinos Constantinides: Solo Piano Works” (Centaur, 2018) λαμβάνοντας εγκωμιαστικές κριτικές (‘Fanfare Magazine’) και έχει συμμετάσχει στους δίσκους «Ηλιαχτίδες» (Subways Music, 2020) και “Vocal works” (Irida Μusic, 2024) των συνθετών Άλκη Μπαλτά και Σπύρου Δεληγιαννόπουλου, αντίστοιχα. Τέλος, έχει συμπράξει ως σολίστ με τις “Constanta Symphony Orchestra” και «Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας», ενώ έχει εμφανιστεί στο Carnegie Hall (Weill Recital Hall) της Νέας Υόρκης.