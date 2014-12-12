Ο Δήμος Ελασσόνας έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει την Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ. στο πλαίσιο μιας σειράς εκδηλώσεων που διοργανώνει η ομάδα με αφορμή την έναρξη του νέου πρωταθλήματος.

Η εκδήλωση για την ποδοσφαιρική ομάδα της Α.Ε.Λ. θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στα Βοηθητικά Γήπεδα Ποδοσφαίρου Ελασσόνας (απέναντι από τα Κ.Τ.Ε.Λ.) και θα είναι ανοιχτή για το κοινό.

Στην εκδήλωση θα βρίσκονται:

Αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών της Α.Ε.Λ.

Το επίσημο λεωφορείο της ομάδας

Τα ιστορικά τρόπαια της Α.Ε.Λ. (Κύπελλα Ελλάδας 1985 & 2007, Πρωτάθλημα Ελλάδας 1988 κ.ά.)

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τους παίκτες και τα τρόπαια της ομάδας. Θα πραγματοποιηθεί, επίσης, κλήρωση εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των δεσμών της Α.Ε.Λ. με τις τοπικές κοινωνίες της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Ο Δήμος Ελασσόνας καλεί όλους τους δημότες, τους τοπικούς αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά και κάθε φίλο του ποδοσφαίρου να δώσουν το «παρών» σε μια γιορτή που τιμά το Ποδόσφαιρο και τον Αθλητισμό.