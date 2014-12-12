Με τον τίτλο "Οσμή σκανδάλου με το νερό στη Λάρισα: Παράνομες χρεώσεις από τη ΔΕΥΑΛ – Επενέβη η ΡΑΑΕΥ" η γνωστή ιστοσελίδα ενεργειακών θεμάτων Energy Mag, του Νίκου Φιλιππίδη, αναφέρεται σε καταγγελία καταναλωτή για τον τρόπο χρέωσης του νερού από την ΔΕΥΑΛ.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, ύστερα από έλεγχο προέκυψε ότι η Δημοτική επιχείρηση "εφάρμοζε παράνομη μέθοδο τιμολόγησης: μόλις οι πολίτες ξεπερνούσαν το όριο μίας κλίμακας κατανάλωσης, χρεώνονταν με την υψηλότερη τιμή όχι μόνο για τα επιπλέον κυβικά αλλά για όλο τον όγκο νερού που είχαν καταναλώσει".

"Η πρόσφατη απόφαση της ΡΑΑΕΥ, στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμα, δεν καταλογίζει καμία οικονομική κύρωση στη ΔΕΥΑΛ, αλλά διατυπώνει σύσταση για ομοιόμορφη εφαρμογή κλιμακωτής τιμολόγησης", απαντά η δημοτική επιχείρηση δηλώνοντας ότι "θα προσαρμόσει την πολιτικής με βάση τα όσα της υπέδειξε η αρμόδια αρχή".

Το δημοσίευμα έχει ως εξής:

Ένα σοβαρό σκάνδαλο τιμολόγησης αποκαλύφθηκε στη Λάρισα, μετά την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), η οποία δικαίωσε καταναλωτή που κατήγγειλε τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) για αδικαιολόγητες χρεώσεις στο νερό.

Η ΔΕΥΑΛ, όπως προέκυψε από τον έλεγχο, εφάρμοζε παράνομη μέθοδο τιμολόγησης: μόλις οι πολίτες ξεπερνούσαν το όριο μίας κλίμακας κατανάλωσης, χρεώνονταν με την υψηλότερη τιμή όχι μόνο για τα επιπλέον κυβικά αλλά για όλο τον όγκο νερού που είχαν καταναλώσει. Έτσι, ακόμη και μια μικρή υπέρβαση οδηγούσε σε φουσκωμένους λογαριασμούς, πολύ πέρα από τα πραγματικά δεδομένα.

Η ΡΑΑΕΥ μιλά για αυθαίρετη και τιμωρητική πρακτική που δεν έχει καμία σχέση με τις διεθνώς αποδεκτές μεθόδους κλιμακωτής χρέωσης, ούτε με το θεσμικό πλαίσιο της χώρας. Μάλιστα, τονίζει ότι το νερό είναι κοινωφελές αγαθό και πως η ΔΕΥΑΛ, ως μονοπωλιακός πάροχος, εκμεταλλεύτηκε τη θέση της εις βάρος των καταναλωτών.

Η Αρχή έκανε δεκτή την καταγγελία και επέβαλε στη ΔΕΥΑΛ την κύρωση της σύστασης, απαιτώντας την άμεση εφαρμογή της ορθής κλιμακωτής τιμολόγησης: δηλαδή, αυξημένη χρέωση μόνο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση και όχι για το σύνολο. Παράλληλα, ζητά αποδεικτικά συμμόρφωσης όποτε αυτά απαιτηθούν.

Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για μαζικές αντιδράσεις στη Λάρισα, καθώς χιλιάδες νοικοκυριά φαίνεται πως πλήρωναν φουσκωμένους και άδικους λογαριασμούς για χρόνια. Το ερώτημα που μένει είναι αν θα υπάρξει και οικονομική αποκατάσταση για τους πολίτες που υπέστησαν την επιβάρυνση.

H απάντηση της ΔΕΥΑΛ

Σε δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΛ κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος απαντά λέγοντας ως εξής:

“Με αφορμή δημοσίευμα που κάνει λόγο για “σοβαρό σκάνδαλο τιμολόγησης” στη ΔΕΥΑ Λάρισας, θεωρούμε υποχρέωσή μας να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να υπερασπιστούμε το κύρος μιας Δημοτικής Επιχείρησης που επί δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια, διαφάνεια και κοινωνική ευαισθησία τους πολίτες της Λάρισας.

Η ΔΕΥΑΛ ουδέποτε προχώρησε σε παράνομες χρεώσεις, ούτε εφάρμοσε αυθαίρετες μεθόδους τιμολόγησης.

Η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει ισχύει αδιαλείπτως από το 2013, έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων και ελέγχθηκε ως απολύτως νόμιμη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο. Πρόκειται δηλαδή για μια νόμιμη, θεσμικά κατοχυρωμένη και διαφανή διαδικασία, όχι για “παράνομη πρακτική” όπως ανεύθυνα αναφέρεται.

Η συγκεκριμένη δομή τιμολόγησης, με κλιμακωτές χρεώσεις, ακολουθείται από δεκάδες ΔΕΥΑ σε όλη τη χώρα και έχει ως σαφή στόχο την αποτροπή της σπατάλης του νερού — ενός πολύτιμου φυσικού πόρου που, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, απαιτεί υπεύθυνη και ορθολογική χρήση.

Η κοινωνική φιλοσοφία της ΔΕΥΑΛ είναι ξεκάθαρη: οι μικρές καταναλώσεις επιδοτούνται και προστατεύονται, ενώ οι μεγάλες χρήσεις επιβαρύνονται, ακριβώς για να ενισχύεται η περιβαλλοντική ισορροπία και η κοινωνική δικαιοσύνη.

Η αναφορά σε “σκάνδαλο” και “παράνομη μέθοδο τιμολόγησης” είναι απολύτως ανυπόστατη, παραπλανητική και προσβλητική για μια δημοτική επιχείρηση που αποτελεί υπόδειγμα χρηστής διαχείρισης, τεχνικής επάρκειας και κοινωνικής προσφοράς.

Η ΔΕΥΑΛ δεν είναι ιδιωτική εταιρεία που επιδιώκει κέρδη — είναι δημόσιος οργανισμός κοινής ωφέλειας, που λειτουργεί αποκλειστικά υπέρ των πολιτών και με πλήρη διαφάνεια στους οικονομικούς της ελέγχους.

Η πρόσφατη απόφαση της ΡΑΑΕΥ, στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμα, δεν καταλογίζει καμία οικονομική κύρωση στη ΔΕΥΑΛ, αλλά διατυπώνει σύσταση για ομοιόμορφη εφαρμογή κλιμακωτής τιμολόγησης.

Η Αρχή δεν μίλησε για “παρανομία” ή “σκάνδαλο”, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αλλά για τεχνικό ζήτημα ερμηνείας της κλίμακας. Ήδη, η ΔΕΥΑΛ συνεργάζεται θεσμικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες για κάθε απαραίτητη προσαρμογή, όπως έχει πράξει πάντοτε με απόλυτη διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Η απόπειρα συκοφάντησης μιας δημόσιας επιχείρησης που έχει αποδείξει στην πράξη το κοινωνικό της πρόσημο, ιδιαίτερα μετά από μια δύσκολη περίοδο φυσικών καταστροφών και οικονομικών πιέσεων, είναι ανεύθυνη και επικίνδυνη.

Η ΔΕΥΑΛ θα συνεχίσει να υπηρετεί τον πολίτη με διαφάνεια, τεχνική επάρκεια και κοινωνική συνείδηση, και επιφυλάσσεται να υπερασπιστεί τη φήμη και το κύρος της με κάθε νόμιμο μέσο απέναντι σε όσους επιλέγουν τη διαστρέβλωση και τη δημαγωγία.

Η Λάρισα αξίζει ενημέρωση με ακρίβεια και σοβαρότητα, όχι επικοινωνιακές υπερβολές”.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr