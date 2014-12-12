Μία μοναδική συναυλία θα δώσει στα Φάρσαλα το ερχόμενο Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ρένα Μόρφη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 18η Γιορτή Χαλβά.

Η Ρένα Μόρφη, με τη βελούδινη φωνή και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, έχει ξεχωρίσει με τις πρωτότυπες διασκευές παλιών λαϊκών τραγουδιών και τις πολλές ραδιοφωνικές επιτυχίες της.

Με μια φωνή γεμάτη πάθος και συναίσθημα, η Ρένα Μόρφη συνοδεύεται από μια μπάντα – παρέα εξαιρετικών μουσικών, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο, διασκευές εμβληματικών λαϊκών τραγουδιών όπως τις πρώτο ακούσαμε στους imambaildi καθώς και αναπάντεχες διασκευές από το "Μουσικό Κουτί" προσφέροντας μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Ως μια ολοκληρωμένη ερμηνεύτρια της νεότερης γενιάς, με δυναμισμό, μπρίο, πάθος, ανεξάντλητο κέφι, ευαισθησία και μια καθηλωτική σκηνική παρουσία, η Ρένα υπόσχεται να μαγέψει το κοινό και να χαρίσει μοναδικές στιγμές αληθινής ψυχαγωγίας.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στον αίθριο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων και θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΧΑΛΒΑ

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου – Έναρξη με μουσικό ταξίδι

Η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή στις 21:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, με την εκδήλωση «Περιπλανήσεις στα μονοπάτια της Ελληνικής Μουσικής». Τη σύνθεση και ενορχήστρωση υπογράφει ο Βασίλης Κουκουσέλης, ενώ το τραγούδι αναλαμβάνει ο καταξιωμένος ερμηνευτής Βασίλης Αγροκώστας, χαρίζοντας μια βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική μουσική παράδοση.

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου – Η κορύφωση της γιορτής

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας έχει ως εξής:

Στις 20:00 θα γίνει η προσέλευση των επισήμων, στις 20:30 θα ακολουθήσει ξενάγηση στα περίπτερα, ενώ στις 21:00 θα πραγματοποιηθούν οι επίσημοι χαιρετισμοί.

Το εορταστικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τη μεγάλη συναυλία της αγαπημένης ερμηνεύτριας Ρένας Μόρφη στις 21:30, η οποία αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό με τις επιτυχίες της.

Παράλληλες δράσεις

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία της παραδοσιακής παρασκευής του χαλβά μέσα από ειδικό εργαστήριο, να δοκιμάσουν το φημισμένο προϊόν σε περίπτερο γευσιγνωσίας αλλά και να το προμηθευτούν από τον χώρο πώλησης.

Παράλληλα, στο περίπτερο της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Αθλητισμού θα παρέχονται πληροφορίες για τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις του Δήμου Φαρσάλων. Επίσης θα λειτουργεί περίπτερο των ΚΔΑΠ του Δήμου Φαρσάλων (Ενημέρωση - Πληροφόρηση).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να προκαλέσει και η προβολή της ιστορίας της Γιορτής Χαλβά, από την πρώτη διοργάνωση μέχρι σήμερα, η οποία θα προηγείται των συναυλιών.

Η 18η Γιορτή Χαλβά υπόσχεται να συνδυάσει γεύση, παράδοση και πολιτισμό, συνεχίζοντας να αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό για τα Φάρσαλα και τη Θεσσαλία.