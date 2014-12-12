Στη Λιβαδειά βρέθηκε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, συμμετέχοντας στην εκδήλωση για το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Βοιωτίας, στο πλαίσιο περιοδείας κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή, με επικεφαλής τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ.Θανάση Κοντογεώργη.

Η Γενική Γραμματέας υπογράμμισε ότι η Βοιωτία αποτελεί μία από τις παραγωγικές περιοχές της χώρας, καθώς η βιομηχανική δραστηριότητα στα Οινόφυτα – όπου οι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο του βιομηχανικού ΑΕΠ της Ελλάδας -, η αγροδιατροφική παραγωγή, οι τεχνολογικές επενδύσεις και οι αναβαθμισμένες υποδομές δημιουργούν «ένα δυναμικό οικοσύστημα ανάπτυξης που στηρίζει όχι μόνο τη Στερεά Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την εθνική οικονομία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Έγκριση Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων, τονίζοντας ότι «η απόφαση αυτή ενισχύει τη βιομηχανική δραστηριότητα, προσελκύει νέες επενδύσεις και δημιουργεί σημαντικές νέες θέσεις εργασίας».

Η κα Καραλαριώτου επισήμανε πως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας είναι παρούσα «ως φορέας αδειοδότησης σε περιβαλλοντικά, χωροταξικά και υδάτινα θέματα, αλλά και με συντονιστικό και εποπτικό ρόλο, όπου αυτό απαιτείται».

«Η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα, όχι μόνο η Βοιωτία, αλλά και οι υπόλοιποι νομοί, τόσο της Θεσσαλίας, όσο και της Στερεάς Ελλάδας είναι η έλλειψη εργατικών χεριών, στη βιομηχανία, στη γεωργία, στις κατασκευές, στον τουρισμό. Απαιτείται να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την κάλυψη αυτών των αναγκών. » τόνισε η Γενική Γραμματέας της ΑΔΘΣτΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση που προωθεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο στοχεύει στην απλοποίηση διαδικασιών, με αυτόματη ανανέωση των ασφαλών αδειών διαμονής, στην επιτάχυνση των διαδικασιών στις προξενικές αρχές, στην παροχή νέων θεωρήσεων εισόδου για άτομα υψηλής ειδίκευσης και δυνατότητα άμεσης απορρόφησης εργατικού δυναμικού που έχει λάβει άσυλο.

Η Γενική Γραμματέας ενημέρωσε ότι, μετά από συνάντηση όλων των Γ.Γ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τον κ. Πλεύρη, προχωρά η παράταση των συμβάσεων των 150 υπαλλήλων της ΕΕΤΑΑ που υπηρετούν στα Τμήματα Αδειών Διαμονής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και η προκήρυξη 300 νέων θέσεων για την ενίσχυση των υπηρεσιών πανελλαδικά.

Τέλος, η κα Καραλαριώτου τόνισε ότι θα επιδιώξει στενή συνεργασία με εργοδότες, επιμελητήρια και παραγωγικούς φορείς για την άμεση επίλυση προβλημάτων και την ομαλή λειτουργία της όλης διαδικασίας μετάκλησης .

«Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα σταθεί δίπλα στην επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία της Βοιωτίας. Με την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου και τη συνεργασία όλων των φορέων, θα δούμε ουσιαστική βελτίωση μέσα στο 2026 στη διαδικασία μετακλήσεων», τόνισε χαρακτηριστικά η κα Καραλαριώτου.