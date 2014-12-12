Μέχρι και η Σούλα, με τη Vila Erotica και τους άλλους οίκους ανοχής, τα έχει με τον Μητσοτάκη διότι απελευθέρωσε λέει το επάγγελμα και δεν βρίσκει σεξεργάτριες.

Η θρυλική τσατσά της Λάρισας είπε τον πόνο της στο onlarissa.gr: «Πλέον λειτουργούν όλες οι κοπέλες στο ελεύθερο, ανεξάρτητες. Η Ελλάδα έχει γίνει ένα μεγάλο μπ@@@@@ο. Όλες κλείνουν από ένα ενοικιαζόμενο AirBnB, και ξέρετε τι γίνεται εκεί μέσα… κοκαΐνες, κάνναβη, όλα τα ναρκωτικά μαζεμένα! Πέραν των παραπάνω, για να δουλέψουν τα κορίτσια κανονικά, πρέπει να είναι δηλωμένες, άρα και χαρακτηρισμένες, άρα και… “ντάνες”. Είναι στίγμα αυτό. Πλέον δεν έρχεται καμία για δουλειά, ιδιαίτερα έπειτα από ένα νόμο που έβγαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που τις δίνει το εύφορο έδαφος να εργάζονται σαν ελεύθερες επαγγελματίες...».

Ο Μητσοτάκης έχασε τη Σούλα αλλά όχι τον κλάδο. Θα τον στηρίξουν οι απελευθερωμένες … «ντάνες».

