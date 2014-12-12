Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Λάρισας είχαν τη χαρά και την τιμή να υποδεχθούν τον Διοικητή της Στρατιωτικής Μουσικής της 1ης Στρατιάς /EU-QHQ «Αχιλλέας», Αντισυνταγματάρχη (ΜΣ) κ. Δημήτριο Χατζούλη, συνοδευόμενο από μέλη της στρατιωτικής μπάντας.

Η επίσκεψη έλαβε χώρα στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων ”200 χρόνια Στρατιωτικές Μουσικές 1824-2024”. Ο κ. Χατζούλης παρουσίασε στους μαθητές τη σημαντική αποστολή της Στρατιωτικής Μουσικής και τους ενημέρωσε για τις δυνατότητες που έχουν να υπηρετήσουν τη θητεία τους μέσα από τη μουσική, αξιοποιώντας το ταλέντο και τις γνώσεις τους στον χώρο αυτό. Παράλληλα, αναφέρθηκε με συγκίνηση στα χρόνια που ο ίδιος υπηρέτησε στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας ως εκπαιδευτικός, μοιράζοντας πολύτιμες εμπειρίες και αναμνήσεις από τη συνεργασία του με μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια υπέροχη μουσική παρουσίαση, η οποία ενθουσίασε μαθητές και εκπαιδευτικούς, με τις μελωδίες να πλημμυρίζουν το σχολείο, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα χαράς και συγκίνησης. Στο τέλος της εκδήλωσης, η Διευθύντρια του σχολείου κ. Αθηνά Μήλιου απένειμε στον Διοικητή αναμνηστική πλακέτα ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για την παρουσία και την προσφορά του. Ο Διοικητής, με τη σειρά του, προσέφερε επίσης αναμνηστική πλακέτα προς το σχολείο, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη φιλοξενία και τη συνεργασία.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στον Διοικητή και τα μέλη της Στρατιωτικής Μουσικής της 1ης Στρατιάς /EU-QHQ «Αχιλλέας» για την επίσκεψη, την ενημέρωση και τη μουσική εμπειρία που πρόσφεραν στους μαθητές του Σχολείου.