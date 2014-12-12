Η συλλογή των αρχαίων νομισμάτων του Δήμου Λαρισαίων - που αγοράστηκε επί δημάρχου Χατζηγιάννη το 1963 και για 62 χρόνια φυλασσόταν μεταξύ δημαρχείου και τραπεζικών θυρίδων χωρίς ποτέ να εκτεθεί στο κοινό -, μεταφέρθηκε πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων της πόλης.

Πηγές της Εφορείας αναφέρουν ότι η μεταφορά έγινε ύστερα από συννενόηση με επιτροπή που όρισε η δημοτική αρχή με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού Θωμά Ρετσιάνη. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα νομίσματα που παραδόθηκαν είναι 1562 και όχι 1557 όπως σημειώνεται στις όποιες αναφορές υπάρχουν απο το παρελθόν. Δηλαδή βρέθηκαν ...πέντε παραπάνω. Ουδείς βέβαια γίνεται να γνωρίζει τι μπορεί να αφαιρέθηκε ή να προστέθηκε όλα αυτά τα χρόνια από το περιεχόμενο της συλλογής, καθώς η μόνο επίσημη καταγραφή από αρχαιολόγο έγινε το 1977 αλλα μόνο για την ...μισή συλλογή.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι για την υπόθεση των νομισμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Εισαγγελίας Λάρισας. Τέλος οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τελικός προορισμός της συλλογής θα είναι το νομισματικό μουσείο.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr