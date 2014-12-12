Ανακοίνωση της Συμπαράταξης Λαρισαίων για την παρουσίαση της έρευνας του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ σχετικά με το ΣΒΑΚ Λάρισας:

«Η Συμπαράταξη Λαρισαίων χαιρετίζει την πρωτοβουλία του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας και της Ομάδας Εργασίας του για τη διεξαγωγή και παρουσίαση της έρευνας σχετικά με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της Λάρισας. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο συλλογής δεδομένων που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της κινητικότητας και της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης μάλλον υποβαθμισμένης (προσκλήσεις δεν πήραν ούτε τα μέλη του ΤΕΕ) παρατηρήθηκε μια εμμονική και αυθαίρετη ερμηνεία των δεδομένων από τον πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Νίκο Παπαγεωργίου (γιατί άραγε;), ο οποίος όχι μόνο επέλεξε για την παρουσίαση ακραίες φράσεις που προφανώς στηρίζουν το αφήγημά του, αλλά και υποστήριξε ότι οι πολίτες δεν αποτυπώνουν θετικά το ΣΒΑΚ, ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα με τρόπο που συγκρούεται με τα ίδια τα συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας. Αντίθετα, τα μέλη της Ομάδας — όπως η κ. Σοφία Τατσόγλου και ο κ. Θανάσης Γαλάνης — στη συζήτηση που ακολούθησε μετά από διαμαρτυρίες τόνισαν ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων αξιολογεί θετικά το ΣΒΑΚ!» και ότι «το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί ώστε να εξαχθούν ασφαλή και τελικά συμπεράσματα». Η προσπάθεια προσωπικής ανάγνωσης των στοιχείων υπονομεύει τη σοβαρότητα ενός θεσμού που οφείλει να υπηρετεί την τεκμηρίωση, όχι την εντύπωση.

Ενδεικτική ήταν και η στάση της Δημοτικής Αρχής Μαμάκου: ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος απέφυγε να αναφερθεί στο ΣΒΑΚ, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζονται τα βασικά έργα ΣΒΑΚ! Γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για ανοιχτό, αντικειμενικό διάλογο, απαλλαγμένο από ρητορική απαξίωσης. Το ΣΒΑΚ της Λάρισας πέτυχε σε μεγάλο βαθμό στόχους του, παρά τις όποιες αστοχίες που χρήζουν αναθεώρησης και βελτίωσης.

Η παρουσίαση της έρευνας απαιτεί προσεκτική και ψύχραιμη ανάγνωση των ευρημάτων. Ενδεικτικά, στο θέμα των βυθιζόμενων μπαρών με τίτλο “Εμπόδια στις εισόδους των κεντρικών πεζοδρόμων”, αναφέρεται ότι: «οι περισσότεροι χρήστες με Ι.Χ. που κινούνται στους πεζόδρομους με βυθιζόμενα κολωνάκια αντιμετωπίζουν δυσκολία».

Όπως επισήμανε η Ομάδα Εργασίας, η διατύπωση αυτή χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση και επιστημονική ερμηνεία, καθώς δημιουργεί σύγχυση σχετικά με τη χρήση οχημάτων στους πεζόδρομους και τα πραγματικά δεδομένα. Ανάλογες παρατηρήσεις εμφανίζονται σε πολλές ενότητες της έρευνας, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη επιστημονικής επεξεργασίας πριν εξαχθούν συμπεράσματα.

Η Συμπαράταξη τονίζει ότι οι έρευνες είναι εργαλεία τεκμηρίωσης και όχι δημοσκοπήσεις για μικροπολιτικές εντυπώσεις. Η αποτίμηση ενός στρατηγικού σχεδίου όπως το ΣΒΑΚ απαιτεί επιστημονική ανάλυση, μεθοδολογική συνέπεια και επίγνωση της χρονικής του εξέλιξης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και έξι χρόνια και στοχεύει στην αλλαγή κουλτούρας μετακίνησης και συμπεριφοράς στην πόλη.

Το ΣΒΑΚ της Λάρισας υπήρξε πρωτοποριακό εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα, ακολουθώντας σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις). Εγκρίθηκε το 2015 και ξεκίνησε η υλοποίησή του το 2018 από τη Δημοτική Αρχή Καλογιάννη, πριν γίνει θεσμική υποχρέωση για τους δήμους.

Δεν είναι πρόβλημα· είναι εργαλείο και για κάθε σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη αποτελεί μονόδρομο. Δεν είναι «ταμπέλα» ούτε πεδίο προσωπικών αντιπαραθέσεων· χρειάζεται διαρκή αναθεώρηση, επιστημονική καθοδήγηση και κοινωνική συμμετοχή.

Η Λάρισα πρέπει να συνεχίσει μπροστά, με σχέδιο και γνώση — όχι με εμμονές και στρεβλώσεις της πραγματικότητας. Η Συμπαράταξη Λαρισαίων θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε επιστημονική προσπάθεια που υπηρετεί τη βιώσιμη κινητικότητα, τη γνώση και την προοπτική της πόλης, προάγοντας ταυτόχρονα τη σωστή ανάγνωση των δεδομένων και τη διαφάνεια στην τεκμηρίωση».