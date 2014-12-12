Κλιμάκιο στελεχών της Συμπαράταξης Λαρισαίων επισκέφθηκε τη Ραχούλα, όπου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με κατοίκους και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας Δημήτρης Δεληγιάννης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιάννης Αλεξούλης, Γιώργος Ζαούτσος, Παναγιώτης Νταής και Άννυ Ψάρρα, καθώς και ο συντονιστής της Συντονιστικής Επιτροπής της παράταξης Δημήτρης Τσούμας, το μέλος της, Β. Δοβλέτογλου και ο Γ. Αργυρακούλης.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Κοινότητας με τον πρόεδρο κ. Τάσο Γώγωλο και το μέλος του Συμβουλίου κ. Αντώνη Μηταλούλη, συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναδείχθηκαν θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των κατοίκων, όπως:

οι ελλείψεις σε βασικές υποδομές,

ο σχεδιασμός της ΔΕΥΑΛ για τον βιολογικό καθαρισμό,

τα προβλήματα στις υποδομές του οικισμού «Κάστρο» μετά το καταστροφικό πέρασμα του Daniel,

η ανάγκη για βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας,

οι εκκρεμότητες στον χώρο του Σχολείου,

η ενίσχυση δράσεων που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων θα συνεχίσει τις επισκέψεις και τον διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, καθώς μόνο με συμμετοχή και συνεργασία μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα του Δήμου μας.