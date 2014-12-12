Το κλίμα έντασης που επικρατεί στις αγροτοκτηνοτροφικές περιοχές μεταφέρθηκε χθες στην έδρα της ΝΔ, στην οδό Πειραιώς, στη συνάντηση που είχε ο Κώστας Τσιάρας με περίπου 40 γαλάζιους βουλευτές από την περιφέρεια, οι οποίοι ζήτησαν απαντήσεις εκ μέρους αγροτών και κτηνοτρόφων για τις καθυστερήσεις στις καταβολές των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως σημειώνουν τα ΝΕΑ, η ένταση παρέμεινε σε λογικά παραταξιακά πλαίσια, αλλά ήταν προφανές ότι οι βουλευτές πήγαν για να λάβουν απαντήσεις για τους θυμωμένους ψηφοφόρους τους, που φοβούνται – όπως αναφέρθηκε – πως δεν θα έχουν κανένα εισόδημα τον μήνα και ζητούν έκτακτα μέτρα στήριξης σαν εκείνα που είχαν νομοθετηθεί επί Covid. Ο Τσιάρας προέβαλε τους ελέγχους του OLAF ως εμπόδιο, αλλά, από την άλλη, παρουσίασε ως ενθαρρυντικό δείγμα προόδου ότι χθες ξεκίνησαν καταβολές βοηθημάτων (νέων αγροτών, περιβαλλοντικά κ.λπ.).

Ομως το ζήτημα με την καταβολή δόσεων της βασικής επιχορήγησης παραμένει ανοικτό, σαφές χρονοδιάγραμμα δεν δόθηκε και οι καθυστερήσεις είναι δεδομένες. Σε δεινή θέση βρίσκονται ειδικά οι Θεσσαλοί που περιμένουν και δόσεις αποζημιώσεων από τον «Ντάνιελ». Το ρεζουμέ είναι ένα: ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος βράζει και το θέμα δεν θα λήξει ούτε εύκολα ούτε γρήγορα. Φταίνε οι εισαγγελείς Οτι φταίνε ο OLAF και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την καθυστέρηση στον εξορθολογισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε χθες και ο σημερινός αντιπρόεδρός του Γιώργος Ζαλίδης ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής. Ο Ζαλίδης δέχτηκε πολλές ερωτήσεις για τις καθυστερήσεις των πληρωμών της βασικής αγροτικής επιδότησης της ΚΑΠ. Και δήλωσε αδυναμία να δεσμευτεί πως θα γίνουν κανονικά οι πληρωμές Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου στους δικαιούχους. «Δεν γινόταν με τρεις εισαγγελείς μέσα στο καλοκαίρι να δουλέψουμε. Προσωπικά δεν είμαι χαρούμενος με αυτή την κατάσταση», είπε. Παρ’ όλα αυτά, οι έλεγχοι είναι καλοδεχούμενοι, ξεκαθάρισε. Πάλι καλά να λέμε δηλαδή…

kosmoslarissa.gr