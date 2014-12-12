Στην κατάμεστη αίθουσα θεάτρου «Δημάρχου Βασιλείου Φαρμάκη» στην Ελασσόνα πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου 2025 η εντυπωσιακή συναυλία της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού, με τίτλο «Βίρα τις Άγκυρες!», σε σύμπραξη με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ελασσόνας.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, εντασσόταν στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων «Ελευθέρια 2025» και διοργανώθηκε από τον Δήμο Ελασσόνας, την ΠΕΔ Θεσσαλίας, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, το Δίκτυο «Περραιβία» και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών.

Η εκδήλωση προσέφερε στο κοινό μια βραδιά υψηλής αισθητικής, συγκίνησης και καλλιτεχνικής αρτιότητας. Αντί εισιτηρίου, οι θεατές προσέφεραν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στέλνοντας μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των στρατιωτικών, αστυνομικών και πυροσβεστικών αρχών, της Εκκλησίας, καθώς και πλήθος δημοτών που κατέκλυσαν την αίθουσα, δημιουργώντας μια ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα.

Η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου και Πλωτάρχη (Ε) Ευστρατίου Σίτσα ΠΝ, και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ελασσόνας, υπό τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού Δημήτριου Τσιαβέ, πρόσφεραν ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι μέσα από αγαπημένα έργα της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής. Το κοινό καταχειροκρότησε τους εξαιρετικούς σολίστ και την υψηλού επιπέδου μουσική ερμηνεία των δύο συνόλων.

Στο τέλος της συναυλίας πραγματοποιήθηκαν σύντομες τιμητικές απονομές ως αναγνώριση της συνεργασίας και της συμβολής όλων των συντελεστών στην επιτυχημένη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας δήλωσε: «Η αποψινή συναυλία αποτελεί μια πραγματική γιορτή πολιτισμού και συνεργασίας. Ευχαριστούμε θερμά τη Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου μας και όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν σε αυτή τη μαγική βραδιά».

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Αστέριος Δημουλάς τόνισε: «Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου δείχνει πως η μουσική ενώνει, εμπνέει και αναδεικνύει την ποιότητα και τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας μας».

Την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025, τα στελέχη της Μουσικής του Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία φιλοξενήθηκαν στην πόλη, επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Παναγίας Ολυμπιώτισσας, συνοδευόμενα από τον Δήμαρχο Ελασσόνας κ. Νίκο Γάτσα, όπου πραγματοποιήθηκε αναμνηστική φωτογράφιση και ανταλλαγή ευχαριστιών.