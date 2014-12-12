Με τη δραματική ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, “Το διπλανό δωμάτιο”, ολοκληρώνονται για φέτος οι προβολές στο Σινέ Μύλος ”Μπαρμπής Βοζαλής” από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας.

Η ταινία θα προβληθεί τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 και από Τετάρτη 17 έως και το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:30.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Η Μάρθα μαθαίνει πως η παλιά της φίλη Ίνγκριντ είναι στο νοσοκομείο. Συναντιούνται έπειτα από χρόνια κι εκείνη, αφού της αποκαλύψει πως έχει καρκίνο σε τελικό στάδιο, την πείθει να τη συνοδεύσει στο τελευταίο της ταξίδι, καθώς έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει.

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ Πρωταγωνιστές: Τζον Τορτούρο, Αλεσάντρο Νιβόλα, Τίλντα Σουίντον, Τζούλιαν Μουρ

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ

Η ταινία είναι κατάλληλη για άνω των 15 ετών.