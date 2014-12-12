«Πάρτι απευθείας αναθέσεων στον Δήμο Ελασσόνας», τιτλοφορούσε το κεντρικό της θέμα η Κυριακάτικη «Ελευθερία» (ρεπορτάζ Λένα Κισσάβου) χωρίς εντούτοις να αναφέρει το έργο και το όνομα του εργολάβου. Θα σας τα πούμε εμείς: Πρόκειται για έργο της ΔΕΥΑ Ελασσόνας με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων ύδρευσης στη Δ.Ε. Ολύμπου που οφείλονται στην έντονη σεισμική δραστηριότητα στις 3-3-2021 και των επόμενων ημερών».

Το συγκεκριμένο ανατέθηκε τον περασμένο μήνα (15 -9-2025) και τεμαχίστηκε σε 6 διαφορετικές αναθέσεις ώστε καμία να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ (+ΦΠΑ) και χρειαστεί να γίνει διαγωνισμός όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Όλες οι αναθέσεις έγιναν την ίδια ημέρα και τα ποσά είναι τα εξής: 1η ανάθεση) 37.164,07, 2η ) 37.159,70, 3η ) 37.164,04, 4η ) 37.124,36, 5η) 24.894,24, 6η ) 37.162,56. Σύνολο 210.668,94 ευρώ. Η τυχερή τεχνική εταιρεία, που τις πήρε όλες, ονομάζεται «Δημήτριος Τριανταφύλλου και ΣΙΑ Ε.Τ.Ε».

Εύγε …

kosmoslarissa.gr (από τη στήλη kampos Land)

*Η φωτογραφία είναι αρχείου

Τι απαντά ο Δήμος

Ο Δήμος Ελασσόνας, εξεδωσε ανακοίνωση για το θέμα στην οποία αναφέρει τα εξής:

1. Οι αναθέσεις των εργασιών αποκατάστασης δικτύων ύδρευσης πραγματοποιήθηκαν νομίμως, κατ’ εφαρμογή της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Ελασσόνας και της ΔΕΥΑ Ελασσόνας (ΔΕΥΑΕΛ). Η ΔΕΥΑΕΛ είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας για τη λειτουργία, συντήρηση και αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου. Επειδή η ΔΕΥΑΕΛ στερείται διαχειριστικής επάρκειας, ο Δήμος ανέλαβε – με βάση την ανωτέρω σύμβαση – την υλοποίηση των σχετικών εργασιών για λογαριασμό της.

2. Οι εργασίες αποκατάστασης αφορούν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (δημοτικές ενότητες) και έχουν ενταχθεί σε διακριτές μελέτες και προϋπολογισμούς της ΔΕΥΑΕΛ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για επτά (7) ανεξάρτητες παρεμβάσεις:



· Δημοτική Ενότητα Ελασσόνας (2108/2025)

· Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς (2109/2025)

· Δημοτική Ενότητα Τσαριτσάνης (2110/2025)

· Δημοτική Ενότητα Ολύμπου (2111/2025)

· Δημοτική Ενότητα Βερδικούσιας (2112/2025)

· Δημοτική Ενότητα Σαρανταπόρου (2113/2025)

· Δημοτική Ενότητα Αντιχασίων (2243/2025) – Επισκευή δεξαμενής ύδρευσης

Κάθε μία από τις παραπάνω παρεμβάσεις αποτελεί αυτοτελές έργο, με δικό της τεχνικό αντικείμενο, προϋπολογισμό και κωδικό δαπάνης, όπως προβλέπεται ρητά στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΕΛ.

3. Οι εν λόγω εργασίες χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα προβλήματα που προέκυψαν από θεομηνία και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δικτύων στις κοινότητες που επλήγησαν.

4. Τηρήθηκαν απολύτως οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, καθώς και οι γενικές αρχές της διαφάνειας, της οικονομικότητας και της χρηστής διοίκησης. Για κάθε ανάθεση απευθύνθηκε πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς και όχι σε έναν, όπως ψευδώς αναφέρεται στο δημοσίευμα.

5. Ο ισχυρισμός ότι οι εργασίες συνιστούν ένα ενιαίο έργο ύψους 210.000 ευρώ είναι εσφαλμένος και νομικά αβάσιμος.

Η νομοθεσία (άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016) επιτρέπει την αυτοτελή ανάθεση ομοειδών εργασιών, όταν αυτές αφορούν διαφορετικές διοικητικές ή γεωγραφικές ενότητες και είναι ανεξάρτητες τεχνικά και λειτουργικά μεταξύ τους.

6. Είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν συνιστά τεχνητή κατάτμηση έργου, αλλά νόμιμη, επιβεβλημένη και λειτουργική διαδικασία, που αποσκοπεί στην ταχύτερη αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών ύδρευσης και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

7. Η αναπαραγωγή της καταγγελίας χωρίς προηγούμενη διασταύρωση των στοιχείων, δημιουργεί παραπληροφόρηση και αδικεί τις υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΥΑΕΛ, που εργάζονται με συνέπεια και διαφάνεια για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Δήμος Ελασσόνας θα συνεχίσει να ενεργεί με διαφάνεια, νομιμότητα και αποτελεσματικότητα, προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον και εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των υποδομών ύδρευσης σε κάθε δημοτική ενότητα.