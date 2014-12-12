Με επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, οι οποίες θα ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο, ξεκινά σε 20 σχολεία από όλη την Ελλάδα το AI in Schools, το νέο πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σκοπό να εξοικειώσει εκπαιδευτικούς και μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου με τις δυνατότητες της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (ΠΤΝ).

Όπως γράφουν τα ΝΕΑ (Ιφιγένεια Βιρβιδάκη) στόχος του προγράμματος, που υλοποιείται από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε συνεργασία με την OpenAI, το Ιδρυμα Ωνάση και τον οργανισμό The Tipping Point in Education, είναι να επεκταθεί σταδιακά σε περισσότερα σχολεία, ώστε η χώρα μας, σε συνεργασία με μεγάλους παρόχους τεχνολογίας, να αποτελέσει πρότυπο εξέτασης και κατανόησης των νέων αυτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Στον πυρήνα του AI in Schools βρίσκονται εκπαιδευτικοί και μαθητές οι οποίοι θα λάβουν εξατομικευμένη εκπαίδευση από τον οργανισμό The Tipping Point in Education σχετικά με τη χρήση όλων των δυνατοτήτων των μοντέλων της OpenAI. Θα έχουν επίσης πρόσβαση στα τελευταία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μέσα από μια ειδικά διαμορφωμένη εκδοχή τους, το ChatGPT Edu, το οποίο είναι αποκλειστικά προσαρμοσμένο για χρήση εντός της τάξης.

Πρόκειται για μια ειδική πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει αναπτυχθεί για χρήση σε σχολεία και πανεπιστήμια, και ξεχωρίζει γιατί παρέχει ασφαλές και κλειστό περιβάλλον χωρίς διαφημίσεις, επιτρέπει διαχείριση λογαριασμών ανά σχολείο με ρόλους για εκπαιδευτικούς και μαθητές, υποστηρίζει σύνδεση μέσω SSO, έκδοση/ανάκληση λογαριασμών και ρυθμίσεις πρόσβασης ανά ηλικία ή τάξη και δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν προσαρμοσμένα εργαλεία μάθησης (Custom GPTs). Τα δεδομένα των χρηστών δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων, ενώ όλα προστατεύονται μέσω κρυπτογράφησης και συμμόρφωσης με τον GDPR. Να σημειωθείότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί βασική προτεραιότητα του προγράμματος – έχουν ληφθεί μια σειρά από μέτρα για τον σκοπό αυτό. Τρία στάδια

Η εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει σε τρία στάδια. Ξεκινά με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών (Οκτώβριος - Νοέμβριος 2025)· επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε επιμορφώσεις ώστε να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το ChatGPT Edu, να εξοικειωθούν με τις βασικές δυνατότητές του και να μάθουν πώς να το ενσωματώσουν με ασφάλεια στη διδασκαλία και τις διοικητικές τους εργασίες. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι απολύτως εθελοντική και πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης και συναίνεσης. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την πρώτη χρήση της πλατφόρμας από εκπαιδευτικούς (Δεκέμβριος 2025 - Φεβρουάριος 2026), οι οποίοι θα τη χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους και θα την εντάσσουν σταδιακά στην τάξη με πρακτικά σενάρια και υποστήριξη.

Τέλος, στο τρίτο στάδιο θα ξεκινήσει η σταδιακή χρήση από μαθητές και μαθήτριες (Μάρτιος - Ιούνιος 2026), οι οποίοι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε επιλεγμένα εργαλεία, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών, για εργασίες και δημιουργικές δραστηριότητες, ενισχύοντας την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη συνεργατική μάθηση. Και στη συνέχεια; Το υπουργείο Παιδείας θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του προγράμματος και θα μελετήσει τη δυνατότητα σταδιακής επέκτασης σε περισσότερα σχολεία.

kosmoslarissa.gr (Από το ρεπορτάζ της Ιφιγένειας Βιρβιδάκη στα ΝΕΑ)