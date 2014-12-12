Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στον πολιτιστικό πολυχώρο «ΛΩΤΟΣ» στη Λάρισα, η cinema–performance «ΝήμΑίμα II», μια ξεχωριστή καλλιτεχνική δράση της Εταιρείας Φίλων Μεσογειακού Κινηματογράφου & Τεχνών.

Το πολιτιστικό γεγονός, ως μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα στην πόλη της Λάρισας, μετέφερε με την αισθητική της δύναμη το μήνυμα της κοινωνικής προσφοράς και της αξίας της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μέσα από τον δημιουργικό συνδυασμό κινηματογραφικής γλώσσας και performance art, οι θεατές ήρθαν σε επαφή με ένα πρωτότυπο καλλιτεχνικό κάλεσμα για συμμετοχή και αλληλεγγύη.

Η σκηνοθέτιδα και θεατρολόγος Ειρήνη Ζγούρη υπέγραψε τη δραματουργική επιμέλεια, ενώ στη σκηνή ζωντάνεψαν την εμπειρία οι performers Δέσποινα Θεοδοσίου, Άννα Τσιαπλή και Μιρέλια Ζιώγα. Το κοινό που κατέκλυσε τον χώρο παρακολούθησε με συγκίνηση και θερμά σχόλια την παράσταση, αναγνωρίζοντας την πρωτοτυπία αλλά και τον κοινωνικό της χαρακτήρα.

Η δράση εντάχθηκε στο πρόγραμμα του 28ου Μεσογειακού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους και έδωσε το δικό της στίγμα στις πολυθεματικές εκδηλώσεις του, που και φέτος αναδεικνύουν με ξεχωριστό τρόπο την κοινωνική διάσταση της τέχνης.