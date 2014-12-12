Συνεχίζονται οι εγγραφές στο τμήμα χαρακτικής ενηλίκων του Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι.Κατσίγρα.

Στόχος του τμήματος είναι να μυήσει τους σπουδαστές του στην τέχνη της χαρακτικής που οι απαρχές της ανάγονται στα βάθη των αιώνων και μεγάλα ονόματα της τέχνης, όπως οι Ρέμπραντ, Πικάσο κ.α. δημιούργησαν εκπληκτικά έργα.

Με τον όρο χαρακτική περιγράφεται η χάραξη σχεδίων και συμβόλων σε μια επιφάνεια η οποία χρησιμεύει ως πλάκα για την παραγωγή αντιτύπων σε χαρτί. Το έργο που δημιουργείται με αυτόν το τρόπο λέγεται χαρακτικό. Το χαρακτικό έργο είναι ένα ιδιότυπο καλλιτεχνικό προϊόν αφού είναι το εκ τύπωμα στο χαρτί μιας επιφάνειας πάνω στην οποία κάποιος προηγούμενα έχει επέμβει, σχεδιάσει και χαράξει.

Με τη χαρακτική επιδιώκεται η απόκτηση μιας εικόνας η ενός σχέδιο σε πολλά αντίτυπα. Με την εκτύπωση προκύπτει κάθε φορά το χαρακτικό αντίτυπο. Η χαρακτική αποτελείται από τις εξής τεχνικές: ξυλογραφία, χαλκογραφία, λιθογραφία και μεταξοτυπία.

Η παλαιότερη τεχνική είναι η ξυλογραφία. Οι μαθητές διδάσκονται τις τεχνικές της χαρακτικής πάνω στην ξυλογραφία έτσι ώστε στο τέλος να έχουν τα δικά τους ολοκληρωμένα χαρακτικά έργα ή αλλιώς τις δικές τους ασπρόμαυρες και έγχρωμες ξυλογραφίες.

Η φοίτηση στο τμήμα χαρακτικής διαρκεί ένα διδακτικό έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Εργαστηρίου από Τρίτη έως Παρασκευή και ώρες 17:00-20:00 στο τηλ: 2410670496 ή στο papoutsi@katsigrasmuseum.gr.